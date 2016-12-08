20:30 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Сухоруков сделал предложение Мамун на Олимпийском балу

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Пловец Александр Сухоруков сделал предложение гимнастке Маргарите Мамун на Олимпийском балу, информирует ТАСС. Мероприятие проходит в Москве. Мамун ответила согласием на предложение Сухорукова.

- Я в полном шоке. Не ожидала, что это произойдет на Олимпийском балу. Об этом моменте я мечтала, - цитирует ТАСС Мамун.

- Я волновался. До сих пор руки трясутся. Но я очень счастлив, - поделился эмоциями Сухоруков.

28-летний Сухоруков является серебряным призером Олимпийских игр-2008 в эстафете 4х200 м вольным стилем. 21-летняя Мамун выиграла Олимпиаду-2016 в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3855225

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