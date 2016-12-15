Российский судья получила предупреждение по итогам чемпионата Европы

Международная федерация гимнастики (FIG) за ошибки во время чемпионата Европы по художественной гимнастике 2016 года вынесла предупреждение российскому судье Елене Нефедовой. Как сообщает пресс-служба FIG, после жалобы со стороны Азербайджанской федерации гимнастики было открыто дисциплинарное дело. Предупреждение также получили Хайди Брюнедер, Доминик Мюллер-Лот и Джилберте Джанадда. Судьями были допущены ошибки при выступлении азербайджанских и болгарских спортсменок. Кроме того, арбитры обязаны выплатить по тысяче швейцарских франков за издержки по работе комиссии FIG.