15:54 | ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Российский судья получила предупреждение по итогам чемпионата Европы

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Международная федерация гимнастики (FIG) за ошибки во время чемпионата Европы по художественной гимнастике 2016 года вынесла предупреждение российскому судье Елене Нефедовой. Как сообщает пресс-служба FIG, после жалобы со стороны Азербайджанской федерации гимнастики было открыто дисциплинарное дело. Предупреждение также получили Хайди Брюнедер, Доминик Мюллер-Лот и Джилберте Джанадда. Судьями были допущены ошибки при выступлении азербайджанских и болгарских спортсменок. Кроме того, арбитры обязаны выплатить по тысяче швейцарских франков за издержки по работе комиссии FIG.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а вот FIG этой комиссии, а не штраф!)

16:00

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