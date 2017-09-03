Мария Толкачева: "На чемпионате мира мы сделали все возможное"

Гимнастка Мария Толкачева отметила единение команды на завершившемся в Италии чемпионате мира. Сборная России в составе Толкачевой, Анастасии Близнюк, Анастасии Татаревой, Евгении Левановой, Ксении Поляковой и Софьи Скоморох завоевала золото турнира в многоборье. В последний день соревнований они победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки стали вторыми.

– Мы сделали почти все, мы очень старались, были единым целым и показали себя настоящей командой, – цитирует ТАСС Толкачеву. – Думаю, что сделали все возможное. Как наш капитан, Настя Близнюк, так и вся команда, каждая из девчонок выполнила все на максимуме. Хоть у нас и менялся состав, мы всегда "один за всех и все за одного".