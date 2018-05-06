Арина Аверина выиграла упражнения с обручем и булавами в Испании

Россиянка Арина Аверина победила в двух дисциплинах на этапе Мирового выова в испанской Гвадалахаре. Аверина первентвовала в упражнениях с обручем и булавами. Упражнения с лентой выиграла еще одна россиянка Александра Солдатова, а вот в упражнениях с мячом она выступила неудачно, став лишь седьмой. Победа - у израильтянки Линой Ашрам.
Гвадалахара (Испания)
Мировой вызов
Обруч
1. Арина АВЕРИНА (Россия) – 19,500
2. Линой Ашрам (Израиль) – 19,400
3. Анастасия Салос (Белоруссия) – 18,500…
6. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 17,900.
Мяч
1. Линой Ашрам (Израиль) – 19,250
2. Милена Бардассари (Италия) – 18,400
3. Николь Зеликман (Израиль) – 17,750…
7. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 16,600
Булавы
1. Арина АВЕРИНА (Россия) – 19,150
2. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 18,800
3. Милена Бардассари (Италия) – 18,500
Лента
1. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 18,650
2. Линой Ашрам (Израиль) – 18,150
3. Арина АВЕРИНА (Россия) – 17,900