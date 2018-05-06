Арина Аверина выиграла упражнения с обручем и булавами в Испании

Россиянка Арина Аверина победила в двух дисциплинах на этапе Мирового выова в испанской Гвадалахаре. Аверина первентвовала в упражнениях с обручем и булавами. Упражнения с лентой выиграла еще одна россиянка Александра Солдатова, а вот в упражнениях с мячом она выступила неудачно, став лишь седьмой. Победа - у израильтянки Линой Ашрам.

Гвадалахара (Испания)

Мировой вызов

Обруч

1. Арина АВЕРИНА (Россия) – 19,500

2. Линой Ашрам (Израиль) – 19,400

3. Анастасия Салос (Белоруссия) – 18,500…

6. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 17,900.

Мяч

1. Линой Ашрам (Израиль) – 19,250

2. Милена Бардассари (Италия) – 18,400

3. Николь Зеликман (Израиль) – 17,750…

7. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 16,600

Булавы

1. Арина АВЕРИНА (Россия) – 19,150

2. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 18,800

3. Милена Бардассари (Италия) – 18,500

Лента

1. Александра СОЛДАТОВА (Россия) – 18,650

2. Линой Ашрам (Израиль) – 18,150

3. Арина АВЕРИНА (Россия) – 17,900