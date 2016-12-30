Ангелина Мельникова: "В будущем не очень хочу быть тренером"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своих планах на будущее. Она отметила, что не хотела бы начинать тренерскую карьеру в будущем.

– Если представить, что спорта нет в вашей жизни. Кем хотели бы стать, какая профессия ближе?

– Я, кстати, много об этом думала. Даже не представляю! Хотя с детства хотела быть дизайнером, поэтому стремилась бы к творчеству, думаю. В будущем я, в любом случае, не очень хочу быть тренером. Мне нравятся абсолютно разные сферы, мне много что интересно, поэтому останавливаться на спорте не собираюсь. Но пока живу настоящим.

– У каждого человека есть цели и мечты. Какие они у вас, если абстрагироваться от спорта?

– Иметь два образования. А в спортивном плане я целей себе не ставлю, потому что у меня такой страх есть, что если я поставлю себе цель, а потом ее не добьюсь, то будет очень большое разочарование. Я просто тренируюсь, мне нравится, все получается.