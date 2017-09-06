Александра Солдатова не намерена завершать карьеру

Чемпионка Европы-2017 Александра Солдатова не собирается завершать карьеру. Российская гимнастка из-за травмы пропустила чемпионат мира в Пезаро, где все золотые медали в индивидуальном первенстве поделили сестры-близнецы Дина и Арина Аверины.

- Были слухи, что я заканчиваю карьеру и выхожу замуж, от чего, честно говоря, была в ужасе, - цитирует ТАСС Солдатову. - Да, пропущен чемпионат мира, но сейчас со здоровьем все в порядке. Мне еще работать и работать. Цели, которые я поставила в своей спортивной жизни, еще не достигнуты.

Травма возникла еще перед началом чемпионата Европы. После соревнований мы сразу приступили к лечению. Примерно месяц мы держали паузу, а в середине июля начали тренироваться.

У нас тогда был выбор: или сразу вступать в борьбу, давать организму большие нагрузки, но это плохо бы повлияло на здоровье. Или позволить себе более щадящие тренировки, а дальше смотреть, как пойдет. Мы пошли по второму пути и пропустили чемпионат мира. Зато сейчас здоровье в полном порядке, мы с тренером продолжаем дальше тренироваться.