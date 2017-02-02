15:59 2 февраля | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Римшайте не поедет на стартовый этап Кубка мира в США из-за неготовности

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Доната Римшайте не вошла в состав сборной России на стартовый этап Кубка мира в США. По ее словам, она не успела набрать форму к турниру, который пройдет с 23 по 27 февраля. В российскую заявку попали Анна Буряк,  Гульназ Губайдуллина, София Серкина и Екатерина Хураськина.

- У меня были проблемы в подготовке, и я элементарно не готова, - цитирует "Р-Спорт" Римшайте. - Тренируюсь, набираю форму, и если наберу, то, может быть, будут другие планы на соревнования. Все зависит от моего организма, пока я не могу ни о чем судить. Как получится. Стараюсь. Вот сегодня, в том числе, собираюсь на тренировку.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20170202/1115761668.html

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