В Госдуме назвали произволом решение МПК в отношении России

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил разочарование решением Международного паралимпийского комитета продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России и допустить российских параатлетов в нейтральном статусе.
– Решение Международного паралимпийского комитета – это, конечно, произвол, – отметил Дегтярев. – Однако и другого результата ожидать от МПК было сложно. Представители комитета изначально заняли очень жесткую позицию по отношению к России, и принятые решения язык не поворачивается назвать смягчением. В любом случае часть паралимпийцев получили возможность выступать. Мы желаем им успеха, будем их поддерживать и болеть за них. (Андрей СИЗЯКИН)
Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //
МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018
За Россию без допинга!
Vittorio-049, нет, не великая:)
18:18
Vittorio-049
мутко с умным видом сидит и слушает великого государственного деятеля об величайшем указе о том, что мфц будут совершать целых 44 действия :) он сделал все, что умел (как моторист катера) с спорте и занят более значимыми для страны делами
16:26
Vittorio-049
а вы и породили беспредел. 100% игнорирование ПСЕВДО игр может влиять на мок, ни копейки туда и на трансляции, полное игнорирование! ИЛИ РОССИЯ НЕ ВЕЛИКАЯ СТРАНА ?
16:20
За Россию без допинга!
А отношение к инвалидам (нищенские пособия, отсутствие пандусов, специальных лифтов) и других нормальных условий для перемещения) - это, наверное, не произвол
16:14
a-ha-ha
Возмущены, что кто-то другой, кроме нас, издевается над нашими инвалидами!
15:33
King's Bounty RND
произвол это бензин по 42 рубля !
14:29
nailsh78
Зачем тратить деньги бюджетные на спортсмена что б он выступал под чужим флагом ? Народ не хочет что б их деньги шли на выступление атлета под флагом врага.
14:27
nailsh78
не уволенный Мутко - вот где произвол
14:25