В Госдуме назвали произволом решение МПК в отношении России

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил разочарование решением Международного паралимпийского комитета продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России и допустить российских параатлетов в нейтральном статусе.

– Решение Международного паралимпийского комитета – это, конечно, произвол, – отметил Дегтярев. – Однако и другого результата ожидать от МПК было сложно. Представители комитета изначально заняли очень жесткую позицию по отношению к России, и принятые решения язык не поворачивается назвать смягчением. В любом случае часть паралимпийцев получили возможность выступать. Мы желаем им успеха, будем их поддерживать и болеть за них. (Андрей СИЗЯКИН)