14:08 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В Госдуме назвали произволом решение МПК в отношении России

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Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил разочарование решением Международного паралимпийского комитета продлить дисквалификацию Паралимпийского комитета России и допустить российских параатлетов в нейтральном статусе.

– Решение Международного паралимпийского комитета – это, конечно, произвол, – отметил Дегтярев. – Однако и другого результата ожидать от МПК было сложно. Представители комитета изначально заняли очень жесткую позицию по отношению к России, и принятые решения язык не поворачивается назвать смягчением. В любом случае часть паралимпийцев получили возможность выступать. Мы желаем им успеха, будем их поддерживать и болеть за них. (Андрей СИЗЯКИН)

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live!  //
МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018 

 
 
 
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КОММЕНТАРИИ (8)
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За Россию без допинга!

Vittorio-049, нет, не великая:)

18:18

Vittorio-049

мутко с умным видом сидит и слушает великого государственного деятеля об величайшем указе о том, что мфц будут совершать целых 44 действия :) он сделал все, что умел (как моторист катера) с спорте и занят более значимыми для страны делами

16:26

Vittorio-049

а вы и породили беспредел. 100% игнорирование ПСЕВДО игр может влиять на мок, ни копейки туда и на трансляции, полное игнорирование! ИЛИ РОССИЯ НЕ ВЕЛИКАЯ СТРАНА ?

16:20

За Россию без допинга!

А отношение к инвалидам (нищенские пособия, отсутствие пандусов, специальных лифтов) и других нормальных условий для перемещения) - это, наверное, не произвол

16:14

a-ha-ha

Возмущены, что кто-то другой, кроме нас, издевается над нашими инвалидами!

15:33

King's Bounty RND

произвол это бензин по 42 рубля !

14:29

nailsh78

Зачем тратить деньги бюджетные на спортсмена что б он выступал под чужим флагом ? Народ не хочет что б их деньги шли на выступление атлета под флагом врага.

14:27

nailsh78

не уволенный Мутко - вот где произвол

14:25