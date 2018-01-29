Светлана Журова: "Оснований для недопуска россиян к Паралимпиаде-2018 у МПК не было"

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что российские паралимпийцы выступали ровно по тем критериям, которые требовал МПК. Журова также добавила, что у МПК не было оснований для недопуска россиян на Паралимпийские игры-2018.

– Судя по тому, как наши паралимпийцы начали выступать на квалификационных соревнованиях, МПК понимал, что он может принять решение о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе, – цитирует ТАСС Журову. – Оснований не допускать наших атлетов у МПК не было, если уже Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Олимпиады.

Паралимпийцы как раз начали с тех критериев, связанных с правилами поведения спортсменов. Они выступали ровно по этим критериям и подписывали соответствующие документы месяц-два назад.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //

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