Правительство России установило суммы поощрений паралимпийцам

Правительство России опубликовало распоряжение о размере выплат российским паралимпийцам, которые показали высокие результаты на соревнованиях отстраненных от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро россиян. За золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона рублей, за бронзовую – 1,7 миллиона рублей.

– Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Олимпийских играх-2016 и открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр-2016, или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, в размере: 4 миллиона рублей – за золотую медаль; 2,5 миллиона рублей – за серебряную медаль; 1,7 миллиона рублей – за бронзовую медаль, – говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.