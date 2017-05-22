МПК: "Если сборную России допустят до Игр-2018, вопрос квалификации будет решен"

Глава департамента Международного паралимпийского комитета (МПК) по связям с общественностью Крэйг Спенс заметил, что вопрос получения квот российскими спортсменами будет решен, если Паралимпийский комитет России (ПКР) будет восстановлен в правах. Сегодня на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.

– Если сборная России будет допущена до Игр, то будет проработан механизм предоставления мест для команды, – сказал Спенс на пресс-конференции. – В керлинге россияне и так квалифицировались, в биатлоне, лыжах, сноуборде и других индивидуальных видах спорта могут быть рассмотрены варианты предоставления специальных приглашений. Главное, чтобы до сентября ПКР исполнил все критерии "дорожной карты" и отстранение было снято.