Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:15 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР

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Глава рабочей группы МПК Энди Паркинсон заявил, что на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. 

В свою очередь глава МПК Филип Крэйвен заявил, что ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в вопросе восстановления своего членства.

В августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишить ПКР членства в организации. Это не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018. 

Россия пропустит Паралимпиаду-2018,
если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению  //
Филип Крэйвен: "Пропустит ли Россия ОИ-2018? Наказание – не наша цель"  //
Виталий Смирнов: "Решение МПК продлить отстранение ПКР вызывает большое сожаление" 

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