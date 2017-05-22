Международный паралимпийский комитет единогласно продлил отстранение ПКР

Глава рабочей группы МПК Энди Паркинсон заявил, что на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.

В свою очередь глава МПК Филип Крэйвен заявил, что ПКР делает хорошую работу и показывает прогресс в вопросе восстановления своего членства.

В августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишить ПКР членства в организации. Это не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018.

Россия пропустит Паралимпиаду-2018,

если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению //

Филип Крэйвен: "Пропустит ли Россия ОИ-2018? Наказание – не наша цель" //

Виталий Смирнов: "Решение МПК продлить отстранение ПКР вызывает большое сожаление"