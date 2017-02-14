Глава комитета ПКР: "Ситуация с отстранением россиян - бессовестная и бесчеловечная"

Глава комитета Паралимпийского комитета России (ПКР) по развитию паралимпийского движения России Олег Бойко заявил, что решение Международного паралимпийского комитета отстранить от соревнований российский спортсменов, является политическим мнением. ПКР был исключен из МПК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим россияне пропустили Паралимпиаду в Рио.

– Мы прилагаем серьезные усилия для возвращения, но, к сожалению, это вопросы большой политики, – сказал в эфире "России-24" Бойко. – Но даже большая политика делается людьми. Паралимпийский спорт – это настолько чистое и безукоризненное дело, я надеюсь, что мы победим. Многие спортсмены из других стран поддерживали нас, писали и не боялись идти в разрез с мнением своих политических, так скажем, вождей, совесть есть у людей. Это совершенно бесчеловечное поведение некоторых спортивных чиновников, никак по-другому нельзя это назвать, это бессовестная и бесчеловечная ситуация.