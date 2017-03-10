Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 10 марта.

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РЕШЕНИЕ. Березуцкий сыграл на опережение

В пятницу РФС сообщил, что капитан сборной России защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за нашу национальную команду по согласованию с ее тренерским штабом. Должен ли 34-летний игрок уходить сейчас, кто его может заменить в обороне и в качестве капитана национальной команды, рассуждают эксперты "СЭ". Сергей Горлукович критичен: "После ЧМ-2018 вообще все грохнется".

НЕ ДЕНЬ ВЫБОРОВ. Мутко останется вне совета ФИФА

Главе оргкомитета "Россия-2018" Виталию Мутко запретили переизбираться в высший исполнительный орган ФИФА, поскольку он не прошел проверку на соответствие требованиям. Почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков констатирует: "Огромная страна осталась на обочине мирового футбола".

ЕВРОНЕДЕЛЯ. Моуринью не выиграл. Но доволен!

"Ростов" и "Краснодар" в четверг не победили, но показали игру и результат, оставляющие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. "Быки" в гостях у "Сельты" забили важный гостевой гол, а дончане на равных бились с легендарным "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью на "Олимпе-2" устроил свой театр: обнял мальчика, подбодрил травмированного Владимира Граната, поссорился и помирился с Тимофеем Калачевым.

РАЗБОР. Калачев как Ибрагимович

"СЭ" при помощи данных InStat подводит итоги матчей "Ростова" и "Краснодара" с "МЮ" и "Сельтой". Тем временем девятикратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Ананко оценивает шансы российских клубов на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

КЛАСИКО В "ЗЕНИТЕ". Артем Дзюба: "Привет всем клоунам, которые меня оскорбляли"

"Зенит" перед выездом в гости к "Амкару" открыл двери для журналистов, а форварды Артем Дзюба и Александр Кокорин среди прочего высказались о чуде на "Камп Ноу". Дзюба назвал победу "Барселоны" над "ПСЖ" Унаи Эмери своим ответом тем, кто писал про него гадости. Кокорин призвал не верить партнеру, ведь тот на самом деле болеет за "Реал".

ЛИДЕР. Каррера не будет рисковать Адриану, Самедов не думает о "Локо"

"Спартак" готовится к матчу с "Анжи" без капитана Дениса Глушакова и получившего сильный ушиб Луиза Адриану. Главный тренер лидера чемпионата Массимо Каррера заверил, что не собирается выпускать бразильца на поле, если будет опасность усугубить повреждение. При этом Александр Самедов ответил на вопрос, будет ли он целовать при случае красно-белый ромбик.

РАЗГОВОР. Геннадий Перепаденко: "Старостин упал. Мы испугались. А он начал отжиматься"

Героем "Разговора по пятницам" стал знаменитый полузащитник одесского "Черноморца" и "Спартака". Геннадий Перепаденко рассказал много уникальный историй. С кем любил играть в домино Олег Романцев, о чем грустил Федор Черенков и что разливал из канистры в автобусе после матча Виктор Прокопенко – об этом и многом другом в традиционной рубрике "СЭ".