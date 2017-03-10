Театр Моуринью в Ростове. Четыре главных видео

Обнял мальчика

"Проводил" травмированного Владимира Граната

Everyone would like being Vladimir Granat tonight... pic.twitter.com/ZgIPMDLesA – Stefano Conforti (@confortistefano) 9 марта 2017 г.

Поругался с Тимофеем Калачевым из-за разногласий в оценке игры Дэйли Блинда

Помирился с Калачевым и обрадовался, что тот не сыграет на "Олд Траффорд"