Театр Моуринью в Ростове. Четыре главных видео

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед, во время и после гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:1) отметился несколькими яркими жестами. Мы свели их в одном месте. Итак, Моуринью…
Обнял мальчика
That moment when you meet Mourinho #MUFC pic.twitter.com/c2FWi4KYpJ– Devils Latest (@Devils_Latest) 10 марта 2017 г.
"Проводил" травмированного Владимира Граната
Everyone would like being Vladimir Granat tonight... pic.twitter.com/ZgIPMDLesA– Stefano Conforti (@confortistefano) 9 марта 2017 г.
Поругался с Тимофеем Калачевым из-за разногласий в оценке игры Дэйли Блинда
#РостовМЮ Диалог, который войдет в историю. Моуринью и Калачев pic.twitter.com/dMvtg22CD6– СЭ Футбол (@football_se) 9 марта 2017 г.
Помирился с Калачевым и обрадовался, что тот не сыграет на "Олд Траффорд"
Момент дня! #РостовМЮpic.twitter.com/7JvVS3q6Z7– СЭ Футбол (@football_se) 9 марта 2017 г.