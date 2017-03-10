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Театр Моуринью в Ростове. Четыре главных видео

Четверг. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Жозе МОУРИНЬЮ (справа) и Тимофей КАЛАЧЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Четверг. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1. Жозе МОУРИНЬЮ (справа) и Тимофей КАЛАЧЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед, во время и после гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (1:1) отметился несколькими яркими жестами. Мы свели их в одном месте. Итак, Моуринью…

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