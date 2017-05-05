Зачинщик теракта перед Олимпиадой-2016 приговорен к 15 годам тюрьмы

Суд в Бразилии огласил приговоры людям, которые планировали устроить теракт во время проведения Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также пропагандировали ИГИЛ (организация запрещена в России) в Фейсбуке. Как сообщает BBC, главарь группировки из восьми человек был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Еще шестеро были отправлены за решетку на 6 лет, а один - на 5. Отмечается, что все восемь человек являются бразильцами. Они пытались купить оружие перед Играми и связывались с представителями террористической организации через Интернет.

Напомним, что изначально были задержаны 15 подозреваемых, но затем семеро были отпущены.