Виталий Мутко: "Выступление сборной России в Рио оценено хорошо. Но с пьедестала спустился"

Министр спорта России Виталий Мутко, общаясь с журналистами на форуме "Россия – спортивная держава" во Владимирской области, сообщил, что выступление сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро было оценено как хорошее. Также он рассказал о планах на будущее, , передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Выступление сборной России на Олимпиаде оценено хорошо. Но с пьедестала спустился – надо готовиться к следующим соревнованиям. Регионам надо задуматься и жестко с самих себя спрашивать, если у них раньше были медали, а теперь - нет. Вам надо взять со скальпелем, с карандашом… Где-то резать, а где-то принимать решения.

Будет четкая программа подготовки к Токио-2020. Но уже через два года зимняя Олимпиада. И нам надо над зимними видами спорта поработать. Следует посмотреть досье и допинговое досье каждого спортсмена. И надо растить новую генерацию, которая не приемлет нечистых побед и обмана.