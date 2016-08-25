12:16 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Тражукова намерена обратиться в полицию по поводу Мамиашвили

0
0
0
6

Спортсменка сборной России по борьбе Инна Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с открытым письмом. В нем спортсменка подчеркивает: президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили после схватки за третье место на Олимпиаде в Рио применил по отношению к ней физическую силу. Спортсменка возмущена тем, что руководитель не признает того факта, что нанес ей два удара. Напомним, что Мамиашвили извинился за свое эмоциональное поведение, однако не признал, что бил спортсменку. 

Тражукова приняла решение написать заявление на своего руководителя в правоохранительные органы.

Полностью текст открытого письма Тражуковой

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Разбанен досрочно

дак собиралась же вроде сразу в прокуратуру идти. чего ждет?

14:46 25 августа

Сергей Барнаулец

Это чё Тражуковой белый BMW не достался? Хоть что-то решила слупить?

14:37 25 августа

Vorlod

Один строитель , другая строительный материал . Строительный материал оказался некачественным . Понятно , что использоваться он больше не будет . А строитель пока нужен . Откупится .

14:27 25 августа

Igrok Igorek

Посмотрим, что этот немужик Мами дальше будет петь...

13:15 25 августа

Gonzo_7

в Рио надо было полицию вызывать, а тут бесполезно

13:10 25 августа

rashlim

Елки, ну пусть пишет уже, сколько можно пиариться. Даже если найдут свидетелей, статья "Побои" сейчас даже из УК выведена, заплатит Мамиашвили штраф пять тысяч, и забудем уже эту историю.

12:34 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ