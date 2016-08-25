Тражукова намерена обратиться в полицию по поводу Мамиашвили

Спортсменка сборной России по борьбе Инна Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с открытым письмом. В нем спортсменка подчеркивает: президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили после схватки за третье место на Олимпиаде в Рио применил по отношению к ней физическую силу. Спортсменка возмущена тем, что руководитель не признает того факта, что нанес ей два удара. Напомним, что Мамиашвили извинился за свое эмоциональное поведение, однако не признал, что бил спортсменку.

Тражукова приняла решение написать заявление на своего руководителя в правоохранительные органы.

Полностью текст открытого письма Тражуковой