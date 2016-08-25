Тражукова намерена обратиться в полицию по поводу Мамиашвили

Спортсменка сборной России по борьбе Инна Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с открытым письмом. В нем спортсменка подчеркивает: президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили после схватки за третье место на Олимпиаде в Рио применил по отношению к ней физическую силу. Спортсменка возмущена тем, что руководитель не признает того факта, что нанес ей два удара. Напомним, что Мамиашвили извинился за свое эмоциональное поведение, однако не признал, что бил спортсменку.
Тражукова приняла решение написать заявление на своего руководителя в правоохранительные органы.
Разбанен досрочно
дак собиралась же вроде сразу в прокуратуру идти. чего ждет?
14:46 25 августа
Сергей Барнаулец
Это чё Тражуковой белый BMW не достался? Хоть что-то решила слупить?
14:37 25 августа
Vorlod
Один строитель , другая строительный материал . Строительный материал оказался некачественным . Понятно , что использоваться он больше не будет . А строитель пока нужен . Откупится .
14:27 25 августа
Igrok Igorek
Посмотрим, что этот немужик Мами дальше будет петь...
13:15 25 августа
Gonzo_7
в Рио надо было полицию вызывать, а тут бесполезно
13:10 25 августа
rashlim
Елки, ну пусть пишет уже, сколько можно пиариться. Даже если найдут свидетелей, статья "Побои" сейчас даже из УК выведена, заплатит Мамиашвили штраф пять тысяч, и забудем уже эту историю.
12:34 25 августа