Шубенков и Кучина получили по 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады-2016

Российские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков получили денежное вознаграждение за отстранение ВФЛА от Олимпиады-2016. Каждому из спортсменов перечислено по 4 миллиона рублей. Всего на премиальные для 42 отстраненных легкоатлетов будет потрачено 40 миллионов рублей.

Перед Олимпиадой-2016 IAAF приняла решение отстранить от соревнований ВФЛА. Такой вердикт был вынесен на основании доклада Ричарда Макларена, который обвинил Россию в махинациях с допинговыми пробами во время Игр-2014.

- Мне уже перечислили премиальные – 4 миллиона рублей с вычетом 13% налога, - приводит "Р-Спорт" слова Кучины. - Ощущения странные. Большой радости эти премиальные мне не принесли. У меня были совсем другие цели. Я была бы рада выступить на Олимпиаде.

- Призовые выплатили на днях, где-то в десятых числах, - заявил Шубенков. - Четыре миллиона без подоходного налога, тысяч пятьсот пришлось оплатить в бюджет родного государства, а так все в полном объеме.