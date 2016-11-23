Шубенков и Кучина получили по 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады-2016

Российские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков получили денежное вознаграждение за отстранение ВФЛА от Олимпиады-2016. Каждому из спортсменов перечислено по 4 миллиона рублей. Всего на премиальные для 42 отстраненных легкоатлетов будет потрачено 40 миллионов рублей.
Перед Олимпиадой-2016 IAAF приняла решение отстранить от соревнований ВФЛА. Такой вердикт был вынесен на основании доклада Ричарда Макларена, который обвинил Россию в махинациях с допинговыми пробами во время Игр-2014.
- Мне уже перечислили премиальные – 4 миллиона рублей с вычетом 13% налога, - приводит "Р-Спорт" слова Кучины. - Ощущения странные. Большой радости эти премиальные мне не принесли. У меня были совсем другие цели. Я была бы рада выступить на Олимпиаде.
- Призовые выплатили на днях, где-то в десятых числах, - заявил Шубенков. - Четыре миллиона без подоходного налога, тысяч пятьсот пришлось оплатить в бюджет родного государства, а так все в полном объеме.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а когда простым гражданам своей страны выплатят компенсации, соответствующие обесценению их благосостояния по вине человека, пожелавшего вписать свое имя в историю (любой ценой)??? или весь этот банкет за наш счет?
19:09
Ж и в о й
Неплохо) Хоть какой-то стимул тренироваться дальше и надеяться, что Россия снова станет участвовать в международных стартах. Правда, до зарплаты Кокорина это далеко)
19:06
streletc1783
Эти деньги должны Степановы заплатить,с Зепельтом и иже с ними.Медаль дороже.
18:52
shpasic
это даже больше той "стипендии", что получила Степанова.
18:42
Новоуепинни
К зеркалу подойдите и внушайте себе мантру: "Я алемпийский чемпьен", бгг.
18:42
Платошкин Андрей
Новоуепинни, работяга)))
18:39