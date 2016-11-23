18:14 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Шубенков и Кучина получили по 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады-2016

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Российские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков получили денежное вознаграждение за отстранение ВФЛА от Олимпиады-2016. Каждому из спортсменов перечислено по 4 миллиона рублей. Всего на премиальные для 42 отстраненных легкоатлетов будет потрачено 40 миллионов рублей.

Перед Олимпиадой-2016 IAAF приняла решение отстранить от соревнований ВФЛА. Такой вердикт был вынесен на основании доклада Ричарда Макларена, который обвинил Россию в махинациях с допинговыми пробами во время Игр-2014.

Мне уже перечислили премиальные – 4 миллиона рублей с вычетом 13% налога, - приводит "Р-Спорт" слова Кучины. - Ощущения странные. Большой радости эти премиальные мне не принесли. У меня были совсем другие цели. Я была бы рада выступить на Олимпиаде.

Призовые выплатили на днях, где-то в десятых числах, - заявил Шубенков. - Четыре миллиона без подоходного налога, тысяч пятьсот пришлось оплатить в бюджет родного государства, а так все в полном объеме.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161123/1112651378.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

а когда простым гражданам своей страны выплатят компенсации, соответствующие обесценению их благосостояния по вине человека, пожелавшего вписать свое имя в историю (любой ценой)??? или весь этот банкет за наш счет?

19:09

Ж и в о й

Неплохо) Хоть какой-то стимул тренироваться дальше и надеяться, что Россия снова станет участвовать в международных стартах. Правда, до зарплаты Кокорина это далеко)

19:06

streletc1783

Эти деньги должны Степановы заплатить,с Зепельтом и иже с ними.Медаль дороже.

18:52

shpasic

это даже больше той "стипендии", что получила Степанова.

18:42

Новоуепинни

К зеркалу подойдите и внушайте себе мантру: "Я алемпийский чемпьен", бгг.

18:42

Платошкин Андрей

Новоуепинни, работяга)))

18:39

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