Одна из арен Олимпиады-2016 вновь открыта после реконструкции

В Рио-де-Жанейро вновь официально открыта "Кариока Арена", одно из мест проведения Игр-2016, сообщает Inside the Games. На ней проходили олимпийские соревнования по тхэквондо и фехтованию, а также по дзюдо и фехтованию на Паралимпиаде.

На арене с этого дня также доступны площадки для игр в бадминтон и настольный теннис, а также соревнования по прыжкам на батуте.

- Мы получили эту арену в марте, пустую, сырую и без ресурсов. Менее чем за 2 месяца мы смогли ее открыть, - сказала заместитель мэра Рио по спорту Патрисия Аморим.