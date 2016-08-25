Мария Шурочкина: "Никогда не думала, что в таком возрасте буду стоять рядом с президентом России"

Чемпионка Олимпиады в Рио по синхронному плаванию Мария Шурочкина на чествовании в Кремле поблагодарила всех, кто был причастен к победе российской команды. Спортсменка не думала, что в 21 год будет стоять рядом с президентом России, передает слова Шурочкиной спецкор "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Хочу всех поздравить с прекрасной победой. Мне 21 год, и я никогда не думала, что в таком возрасте буду стоять рядом с президентом моей любимой страны. Спасибо за это всем, кто был причастен к моей победе, всем тренерам, моей семье, Федерации синхронного плавания, Олимпийскому комитету. Можно бесконечно перечислять всех людей, которые вложили старание и силы в нашу великую победу. Владимир Владимирович, наконец-то я могу сказать слова в вашу сторону. Люди, не знающие, что такое спорт, часто говорят, что победа – это красиво и далась она легко, но никто не представляет, сколько усилий мы вкладываем. Никто не видит, что мы проделали ради этой победы. В этом очень большая схожесть с вашей работой. Вы даете нам большую поддержку, делаете колоссальную работу, но этого люди, возможно, не замечают. Зато все радуются результату. В данной ситуации вы помогли нам поехать на Олимпиаду, и это очень важно. Спасибо вам большое.

Сегодня Владимир Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде в Рио. Напомним, что сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете на Играх в Рио, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.