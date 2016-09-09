Константин Эрнст: "Рейтинг Олимпиады на Первом канале превзошел ожидания"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул, что рейтинги Олимпиады-2016 были на удивление высокими. Игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа, Россия стала четвертой в медальном зачете.

- Мы довольны рейтингами наших трансляций Олимпиады в Рио-де-Жанейро, - цитирует "Р-Спорт" Эрнста. - У нас были самые высокие рейтинги среди трех транслирующих каналов. Наверное, я бы даже сказал, что итоговые цифры превзошли ожидания.

Считаю, что при той ситуации, в которой оказалась сборная России, наши спортсмены выглядели очень достойно. Не вся сборная России поехала на эти Игры, и где-то зритель понимал, что в первую тройку не войти, а потом пошли медали, поднялся интерес, и уже вся страна сопереживала и активно смотрела Олимпиаду. Все мы были приятно удивлены четвертому месту в медальном зачете.