Глава НОК Бразилии отказался отвечать на вопрос о коррупции при выборе хозяина Игр-2016

Президент Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман отказался отвечать на вопрос следствия по делу о выборе хозяина Олимпиады-2016, сообщает UOL. Нузмана, возглавлявшего оргкомитет Игр-2016, подозревают в причастности к подкупу членов МОК при выборе места проведения соревнований.

Голосование прошло 2 октября 2009 года. Победу одержал Рио-де-Жанейро, победив в финальном рунде Мадрид (66:32).

На данный момент прокуратура Франции ведет расследование по делу о подкупе чиновников ИААФ и МОК. Во вторник полиция Рио провела обыски в доме Нузмана.