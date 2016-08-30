02:12 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Французская сборная возместила ущерб ограбленному волонтеру

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Разыгрывающий французской сборной Тони Паркер возместил ущерб ограбленному на Олимпиаде-2016 волонтеру Витору Гавани, сообщает Dime. По информации источника, у Гавани после матча Франции и Венесуэлы отобрали телефон, но Паркер не только купил ему новый, но и подарил сумку с вещами, выдаваемыми участникам Олимпиады, в которой находились наушники, очки модных брендов и другие предметы. Французская сборная, кроме этого, оплатила за Гавани все транспортные расходы, которые он понес для того, чтобы приехать в Рио-де-Жанейро.

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