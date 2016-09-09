Бразильская полиция не вызывала Баха на допрос

В МОК отрицают, что президент организации Томас Бах вызван бразильской полицией на допрос в качестве свидетеля. Ранее такие слухи появились в связи с расследованием в Бразилии по поводу незаконного распространения билетов на Олимпиаду-2016. Полиция решила вызвать Баха по ходу расследования, где основным подозреваемым является бывший глава Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки. Расследование выявило много сообщений между Хикки и Бахом.

– Ни МОК, ни президент МОК не контактировали с бразильской полицией, – цитирует Insidethegames представителя МОК Марка Адамса. – МОК все узнал только от СМИ. Никаких запросов о вызове кого-то из МОК на допрос не поступало. Очевидно, тема касается продажи билетов на Олимпиаду в Рио неавторизованными лицами. Мы не будем комментировать эту тему в дальнейшем, поскольку расследование ведется. Нужно уважать презумпцию невиновности.