Баталова попросила Крэйвена проявить сострадание и допустить россиян до Паралимпиады

Тринадцатикратная паралимпийская чемпионка в легкой атлетике, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова написала открытое письмо президенту Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипу Крэйвену. В нем она попросила его проявить гуманизм и сострадание в отношении российских спортсменов и допустить их до Паралимпиады в Рио-де-Жанейро.

– Уважаемый господин Крэйвен! Для меня стало огромным потрясением решение Международного паралимпийского комитета об отстранении сборной команды России от участия в XV Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, – приводит текст письма "Р-Спорт". – Очень прошу Вас проявить справедливость, гуманизм и сострадание. Кто как не вы должны везде и всегда отстаивать права инвалидов, делать все на благо паралимпийского спорта. Подумайте, сколько человеческих жизней Вы можете искалечить, какое количество обманутых ожиданий будет у людей, которые искренне верят в идеалы паралимпийского движения, сколько спортсменов так и не смогут реализовать главную и единственную мечту всей своей жизни.

Давайте наберемся мужества и пересмотрим принятое Вами необоснованное и несправедливое решение! Призываю Вас к этому всей душой и всем сердцем. Пока еще не поздно сделать это и допустить всех российских паралимпийцев до участия в Играх в Рио. Это будет по-настоящему честным мужским поступком и справедливым решением!