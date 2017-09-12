Жуков не ждет конкретных выводов от промежуточных итогов работы комиссий МОК по России

Президент ОКР и член МОК Александр Жуков не ждет, что в промежуточном отчете работы изучающих доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена комиссий Международного олимпийского комитета будут содержаться конкретные выводы.

– Посмотрим, что будет в этих материалах, но по имеющейся информации, там будет сказано, что работа продолжается и выводов никаких пока сделано не будет, – цитирует ТАСС Жукова. – Я бы не хотел забегать вперед, надо посмотреть, чем завершится работа этих комиссий, какие выводы будут сделаны. Но наша позиция давно всем известна, мы ее обсуждали на сессии МОК в Рио-де-Жанейро перед началом Игр. Она заключается в том, что коллективной ответственности для спортсменов быть не должно: те, кто применял допинг, должны быть дисквалифицированы, а те, кто никогда не применял допинг и ни в чем не обвиняется, должны быть допущены к соревнованиям и выступать под флагом своей страны.

В среду в Лиме стартует сессия МОК в Лиме, которая пройдет с 13 по 16 сентября. От выводов комиссий МОК может зависеть вопрос участия сборной России в Олимпийских играх-2018.

Напомним, что в июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные доклада Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, ее возглавляет Денис Освальд, вторая – специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.