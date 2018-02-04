Валентина Матвиенко: "ВАДА и МОК коммерциализировали международный спорт"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что намерена обсудить с коллегами из других стран ситуацию, при которой во главе угла стоит получение прибыли, а не интересы спортсменов. Политик считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) коммерциализировали международный спорт и олимпийское движение.

- Есть еще одна, на мой взгляд, серьезнейшая проблема - они коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определенном смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли, - цитирует "Р-Спорт" Матвиенко. - Разве это правильно?

Я обязательно буду обсуждать этот вопрос с коллегами - руководителями парламентов других стран - и на международных межпарламентских площадках.

Ранее Матвиенко прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) нуждается в реформах. На этой неделе суд оправдал 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах по решению комиссии МОК.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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