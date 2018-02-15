Софья Великая: "Мы должны уважать наших спортсменов, которые выступают в Пхенчхане"

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая выразила поддержку нашим спортсменам, выступающим на Играх-2018 в Пхенчхане.

– Ребята, спасибо большое, что сегодня пришли поддержать наших олимпийцев, – сказала Великая во время мероприятия с участием студентов МГУ. – Очень непростая ситуация, но я уверена, что они справятся, они пройдут этот нелегкий путь, и мы в этом их поддержим. Потому что просто само участие – это уже так важно, это успех. Единицы имеют возможность участвовать на Олимпиаде, единицы во всем мире. И поэтому мы должны гордиться и должны уважать наших спортсменов и всех атлетов, которые участвуют в Олимпиаде. (Михаил ПОТАПОВ)