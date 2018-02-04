Повара сборной Норвегии на Олимпиаде-2018 получили 15 тысяч куриных яиц вместо 1,5 тысяч, сообщает TV2. Персонал команды при заказе использовал онлайн-переводчик, а корейский поставщик перепутал количество.
Когда машина с яйцами приехала в пункт назначения, повара были сильно удивлены. Большинство товара удалось вернуть, но яиц все равно осталось много. Повара обещают использовать все продукты во время Игр.
MrBastarD80
Ну так своих то у сборной норвегии нет вот и прислали побольше для смелости.
09:16
Zedoeg
Всё продумано. Теперь норвежцы нажрутся допинга якобы от диатеза и их оправдают.
08:26
alex160554
СБОРНОЙ НОРВЕГИИ ПРИСЛАЛИ 15 ТЫСЯЧ ЯИЦ ВМЕСТО 1,5 ТЫСЯЧ. Побольше новостей не о спорте!
04:38
Курдин
во времена ссср Брежнев предложил Чехословакии гуманитарную помощь в размере ста тысяч яиц. Чехословаки отказались, подумав о том зачем им пятьдесят тысяч советских солдат на их территории
04:20