Сборной Норвегии прислали 15 тысяч яиц вместо 1,5 тысяч

Повара сборной Норвегии на Олимпиаде-2018 получили 15 тысяч куриных яиц вместо 1,5 тысяч, сообщает TV2. Персонал команды при заказе использовал онлайн-переводчик, а корейский поставщик перепутал количество.

Когда машина с яйцами приехала в пункт назначения, повара были сильно удивлены. Большинство товара удалось вернуть, но яиц все равно осталось много. Повара обещают использовать все продукты во время Игр.