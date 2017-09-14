Рене Фазель: "Коллективное наказание российских спортсменов - это не решение проблемы"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что против коллективного наказания спортсменов из России. Сегодня стало известно, что национальные антидопинговые агентства 17 стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Их совместное заявление составлено по итогам встречи членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO).

– Я против коллективного наказания, – сказал в эфире программы "Все на матч" Фазель. – Это не решение проблемы. По Олимпиаде в Сочи вопросы есть, но по хоккею вопросов нет, поэтому и в санкциях нет необходимости. Мы проверили около 400 допинг-проб представителей КХЛ и сборной России, и только 8 из них оказались положительными, включая Даниса Зарипова. Это нормальный процент.

Отметим, что в упомянутой встрече среди прочих принимали участие руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. Сообщалось, что члены NADO не против выступления россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом и при тщательном допинг-контроле.