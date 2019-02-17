Евгений Кузнецов: "Расстроило, что Овечкина никто не поддержал"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что поддерживал своего одноклубника Александра Овечкина в его борьбе за возможность игроков НХЛ выступить на Олимпиаде-2018. Напомним, что Игры в Пхенчхане прошли в итоге без участия хоккеистов из североамериканской лиги.

– Овечкин бился как мог, чтобы хоккеисты НХЛ могли сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане. Ему в России потом за это же от некоторых российских чиновников, депутатов и досталось.

– Это люди, которые вообще не понимают, о чем речь.

– А вы Овечкина в той истории полностью поддерживаете?

– Да. Если бы меня на момент, когда все это решалось, хоть кто-то знал, – я бы тоже говорил. Просто мне не понравилось, что игроки друг другу в глаза говорили: "Да-да-да", а потом перед прессой, можно сказать, обос...лись, и никто не захотел говорить. И так получилось, что Саня остался один.

А на самом деле человек абсолютно правильно все говорил. И немножко расстроило, что его абсолютно никто не поддержал. Все закрыли на это глаза. Считаю, что это неправильно. Мы-то, люди спортивные, хоккейные, все прекрасно понимаем. А диванные специалисты, которые шайбы никогда не видели, начали кричать какой-то маразм вроде: "Предатель Родины!"

Каким бы сильным Саша ни был, это психологически, думаю, все равно бьет. Я никогда не буду обсуждать работу других людей. Неужели так трудно понять, что не от него все зависело? Конечно, он мог все бросить, развалить здесь (в "Вашингтоне". – Прим. И.Р.) все, приехать на Олимпиаду и сказать: "Вот, я отвечаю за свои слова". Но мы не в то время живем. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Кузнецова – через несколько часов на сайте "СЭ"