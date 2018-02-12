ПКР отправил в МПК обращение по поводу участия лыжников и биатлонистов в Паралимпиаде-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) от имени президента организации Владимира Лукина отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) обращение с просьбой и обоснованием допуска мужской сборной команды по лыжным гонкам и биатлону для участия в Паралимпиаде-2018. Также ПКР направил в МПК полный пакет документов на 19 спортсменов и 6 спортсменов-ведущих для прохождения предварительной аккредитации на Игры-2018.

Ранее исполком ПКР утвердил состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 в количестве 79 человек. 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников. Из-за дисквалификации ПКР в Пхенчхане россияне выступят под нейтральным флагом.

​Письмо ПКР:

"Исключительные меры МПК по участию спортсменов и персонала спортсменов ПКР в XII Паралимпийских зимних играх 2018 г. в г. Пхёнчхане (Республика Корея), к нашему глубокому сожалению, не предусматривают участие российских спортсменов мужчин по лыжным гонкам и биатлону в ПИ-2018 в качестве нейтральных участников.

Самое главное событие для спортсмена-паралимпийца – это Паралимпийские игры. Неучастие в Паралимпийских играх – это личная трагедия для каждого атлета. Спорт – одна из главных целей в жизни для спортсменов с инвалидностью, которая дает им силы и стремление каждый день развиваться и добиваться новых успехов.

Среди спортсменов-мужчин, которые в настоящее время по формальным признакам не могут участвовать в ПИ-2018, оказались 19 российских лыжников и биатлонистов, среди которых есть спортсмены с тяжелыми формами инвалидности, в том числе колясочники.

Нам известно, как много усилий МПК уделяет привлечению атлетов с тяжелой инвалидностью для участия в зимних и летних Паралимпийских играх.

Все 19 спортсменов по лыжным гонкам и биатлону, а также 6 спортсменов-ведущих были допущены МПК до участия в квалификационных соревнованиях к ПИ-2018 сезона 2017-2018 гг., включены в регистрируемые пулы тестирования МПК/РУСАДА, прошли минимум по два антидопинговых тестирования в течение полугода до начала Игр, приняли участие в обучающих семинарах и прошли соответствующее тестирование в рамках Образовательной антидопинговой программы ПКР.

В соответствии с решением МПК о допуске российских спортсменов на квалификационные соревнования к ПИ-2018, Паралимпийский комитет России оплатил лицензии МПК на сезон 2017-2018 гг. на вышеуказанных спортсменов, были также затрачены значительные финансовые средства по участию спортсменов и их персонала в этапе Кубка мира в Канаде, этапе Кубка мира в Германии и финале Кубка мира в Финляндии.

Паралимпийский комитет России 6 июля 2017 г. (письмо №PR-309/17) и 8 января 2018 г. (письмо №PR-709/17) обращался в МПК, в том числе по вопросу выделения мужских квот на ПИ-2018 по лыжным гонкам и биатлону, однако просьба ПКР по данной категории спортсменов не была удовлетворена.

В соответствии с вышеизложенным, Паралимпийский комитет России настоятельно просит Вас обратиться в Организационный комитет ПИ-2018 по увеличению количества мужских квот по лыжным гонкам и биатлону для участия XII Паралимпийских зимних играх 2018 г. в г. Пхенчхане (Республика Корея), с целью допуска российских спортсменов в утвержденном МПК качестве. Оплату расходов по участию в ПИ-2018 российских мужчин по лыжным гонкам и биатлону ПКР готов взять на себя.

Мы гарантируем, что российские спортсмены по лыжным гонкам и биатлону, в случае их допуска на XII Паралимпийские зимние игры 2018 г., продемонстрируют честную и чистую борьбу на благо развития паралимпийского движения, а также будут содействовать тому, чтобы спортивные состязания были более зрелищными, яркими и привлекательными для широкой аудитории".