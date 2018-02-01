Павел Колобков: "Правосудие наконец-то восторжествовало"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил удовлетворение от решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх. Глава ведомства отметил, что оправдательные приговоры суда говорят о том, что обвиненные атлеты на самом деле являются "чистыми".
– Только что были вынесены решения CAS по слушаниям, проходившим с 22 по 27 января в Женеве, – сказал Колобков. – Пока спортсмены получили только оперативные (краткие) части решений; мотивировочная часть последует позднее.
Всего рассматривались дела 39 спортсменов. Из них по 28 делам решения аннулированы! Это значит 28 чистых побед! Это Труненков, Негодайло, Стульнева, Третьяков, Чудинов, Никитина, Потылицына, Орлова, Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова, Крюков, Бессмертных, Матвеева, Фаткулина, Румянцев, Скобрев, Кузнецов, Удобкина, Лебедева, Смоленцева, Пашкевич, Бурина, Щукина, Иванова, Демченко.
Все спортсмены были оправданы в деле по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Коллегии CAS признали, что они невиновны и отменили решения комиссии Освальда (МОК). К 11-ти спортсменам изменено решение с пожизненной дисквалификации на временную. Это означает, что ребят не допустят только до ближайших Олимпийских Игр в Пхенчхане. Это Зубков, Касьянов, Пушкарев, Хузин, Воевода, Иванова, Чекалева, Доценко, Скиба, Шибанова, Дюбанок.
Сегодняшние решения CAS подтверждают то, что многие, кого обвинили, являются "чистыми спортсменами".
Спортсмены, которые боролись за соблюдение своих прав и наконец победили, безусловно, счастливы и с нетерпением ждут продолжения своей карьеры.
Рассчитывают, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится – соревноваться в честной борьбе.
Опрос
- Иван Скобрев
- МОК
- Альберт Демченко
- Алексей Воевода
- Александр Зубков
- Румянцев Ал-р
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Никита Крюков
- Алексей Петухов
- Дмитрий Труненков
- Александр Касьянов
- Сергей Чудинов
- Анастасия Доценко
- Юлия Иванова (лыжи)
- Ольга Потылицына
- Юлия Чекалева
- Павел Колобков
- Наталья Матвеева
- Олимпиада
- Кузнецов Ар.
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Стульнева О.
- Алексей Пушкарев
- Ильвир Хузин
Ded vsegda odet
_Металлург_. Ну и сравнение. В Польше сантехники лучше живут , чем металурги в России.
19:11
gydravlic
– «Что касается участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, то решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе – членство Олимпийского комитета России приостановлено, российские спортсмены могут соревноваться в Корее только по приглашениям МОК. Результат вердикта CAS не означает, что 28 спортсменов из списка будут приглашены на Игры. Снятие санкций не дает привилегий в приглашении. Также важно отметить, что на пресс-конференции генеральный секретарь CAS сказал, что решение суда не означает, что спортсмены невиновны».
14:36
gydravlic
МОК без боя не сдастся! Подаст ответный иск и никого приглашать на игры не будет.Флаг и гимн не вернут.
14:26
WildCat-2k
Ну еще не вечер! Мок же сказал, что клал он на КАС этот. Федеральный суд Швейцарии ждет ... Потом Государственный суд Луны... Потом Межгалактический суд ...
14:11
echo2011
В Швейцарии правосудие восторжествовало,а когда оно восторжествует в России? Судя по судилищу над Никитой Белых,еще нескоро...
13:58
_Металлург_
Один голодный все же появился. Не старайся, твои хозяева сейчас подзависнут. Пока новые методички напишут. Но ты не переживай в Польше сантехники все еще нужны, так что не пропадешь, правда там на коленях поползать придется, но ничего, печенькоедам не привыкать.
12:58
Brother Beyond
Оправданным спортсменам надо продолжать подавать иски в суды и отсуживать у Макларена, Освальда, Баха и прочих деньги за несправедливо опороченную репутацию и упущенную выгоду. Наказывать надо по полной, чтобы на своём кошельке почувствовали последствия своих решений.
12:37
Choy
да будьь мужиком! Подай на них иск!!!! Тряпка.
12:29
boxboris
КАКАЛОВА С ДУРКУСОМ ПЛАЧУТ РЫДАЮТ МЕДАЛЬКУ ТАК ХОТЕЛОСЬ А ОБЛОМИЛОСЬ
12:18
WildCat-2k
А чего так радоваться?! Сразу забыли про те 11 которых все-же наказали?! Значит 28 читых побед и еще парочка не чистых???? На них забили что-ли? Вот в ком был и буду уверен - это Зубков и Воевода!!! Так решение КАС хорошее, но не до конца!
12:03
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
бедняжка КОЛОБ,,,, Теперь в церкву, как минимум, свечек 28 придётся ставить... И НЕ ПИСАТЬ заявления ""ПО собственному.....""
12:02
Levbereg
Brat2 а биатлонисты? 11:53________________ Сам хотел этот же вопрос задать. А как же Шипулин и Юрлова?И вся команда?
11:56
Brat2
а биатлонисты?
11:53
исперов22081973
Как же восторжествовало?А то,что все равно остались дисквалифицированные?Да у нас осталось первое место в общем зачёте ,несмотря на потерю 2 золотых медалей Зубкова и Воеводы,но других дисквалифицировали.Частично восторжествовало!!!
11:41