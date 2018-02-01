Павел Колобков: "Правосудие наконец-то восторжествовало"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил удовлетворение от решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх. Глава ведомства отметил, что оправдательные приговоры суда говорят о том, что обвиненные атлеты на самом деле являются "чистыми".

– Только что были вынесены решения CAS по слушаниям, проходившим с 22 по 27 января в Женеве, – сказал Колобков. – Пока спортсмены получили только оперативные (краткие) части решений; мотивировочная часть последует позднее.

Всего рассматривались дела 39 спортсменов. Из них по 28 делам решения аннулированы! Это значит 28 чистых побед! Это Труненков, Негодайло, Стульнева, Третьяков, Чудинов, Никитина, Потылицына, Орлова, Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова, Крюков, Бессмертных, Матвеева, Фаткулина, Румянцев, Скобрев, Кузнецов, Удобкина, Лебедева, Смоленцева, Пашкевич, Бурина, Щукина, Иванова, Демченко.

Все спортсмены были оправданы в деле по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. Коллегии CAS признали, что они невиновны и отменили решения комиссии Освальда (МОК). К 11-ти спортсменам изменено решение с пожизненной дисквалификации на временную. Это означает, что ребят не допустят только до ближайших Олимпийских Игр в Пхенчхане. Это Зубков, Касьянов, Пушкарев, Хузин, Воевода, Иванова, Чекалева, Доценко, Скиба, Шибанова, Дюбанок.

Сегодняшние решения CAS подтверждают то, что многие, кого обвинили, являются "чистыми спортсменами".

Спортсмены, которые боролись за соблюдение своих прав и наконец победили, безусловно, счастливы и с нетерпением ждут продолжения своей карьеры.

Рассчитывают, что МОК примет решения CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится – соревноваться в честной борьбе.