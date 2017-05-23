Павел Колобков: "Мы восьмые в олимпийских дисциплинах, но надо учитывать давление на спортсменов"

Министр спорта РФ Павел Колобков на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта отметил, что главной спортивной задачей на данный момент является отбор на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, у сборной России есть потенциал.

– Основная задача сегодня в зимних видах спорта – подготовить команду к выступлению на Олимпийских играх в Пхенчхане, – отметил Колобков. – Это ключевой год, когда завершается набор олимпийских лицензий. Сейчас сборная подходит предсезонную подготовку, программа была утверждена заранее.

По итогам этого сезона в олимпийских дисциплинах у нас 8 место, но по общему количеству медалей – четвертое, а по золотым медалям – пятое. Очевидно, что потенциал у нас есть. При этом надо учитывать давление на спортсменов. Наши тренеры и персонал сделают все возможное для успешного выступления спортсменов на Олимпиаде. (Елена СОБОЛЬ)