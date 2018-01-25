МОК опубликовал критерии, по которым приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018

МОК на своем официальном сайте опубликовал список критериев (доступен по ссылке), по которым комиссия во главе с Валери Фурнерон приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

В комиссии посчитали, что настало время опубликовать эти критерии, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Игр. Его в МОК предоставил дисквалифицированный Олимпийский комитет России. Сообщается, что приглашения на Игры-2018 получат только те спортсмены, которые выполнили требования о предолимпийском допинг-тестировании (включая дополнительные требования комиссии), а также те, допинг-пробы которых прошли повторный анализ.

– Список, на основании которого комиссия принимала решения, охватывает широкий спектр данных, – отметила Валери Фурнерон. – Он обширный, но не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы рассмотрели широкий диапазон информации из других источников. Все наши решения принимались только с согласия всей комиссии, каждый случай рассматривался отдельно и на условиях анонимности.

Планируется, что окончательный список олимпийских атлетов из России, которые смогут выступить под флагом МОК, будет обнародован 27 января.

Напомним, что на прошлой неделе комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.

Саммари информации, которую использовала комиссия

Информация Описание Комиссия Освальда Санкции в отношении спортсмена комиссией Освальда Допинговая история Нарушения антидопинговых правил, которые привели к отстранению на любой стадии карьеры спортсмена Список "Дюшес" Согласно докладу Макларена, список "Дюшес" включал спортсменов, которые получали коктейль "Дюшес" (оксандролон, метенолон и тренболон) и автоматически попадали под защиту. Анализ LIMS 30 октября 2017 года отдел расследований ВАДА получил электронную базу данных (LIMS) из Московской лаборатории, содержащую информацию начиная от 2012-го и до августа 2015 года. LIMS была восстановлена усилиями эксперта ВАДА и затем подвергнута тщательной проверке, чтобы подтвердить ее подлинность. Анализ LIMS позволил ВАДА определить те пробы, которые, несмотря на наличие запрещенных веществ или аномальные значения концентрации, были отражены в базе ADAMS как отрицательные или вообще не отражены. Эта дополнительная информация была передана в соответствующие международные федерации. Электронные письма В докладе Макларена было приведено большое количество электронных писем, которые описывают метод "исчезающих проб" и подмены проб. Царапины и повреждения на пробирках На основе расследования профессора Макларена и МОК, во время Олимпийских игр в Сочи ряд проб были вскрыты Анализ соли На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу, в результате которого были выявлены концентрации, физиологически невозможные для человека. Эти результаты подтверждают, что содержание проб было подменено Банк мочи На основе расследования Макларена, были определены имена российских спортсменов, которые получали защиту от положительных допинг-тестов. Чистую мочу собирали у спортсменов и затем меняли в Московской лаборатории Несовпадения ДНК На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу и в них были обнаружены разные ДНК Биологический паспорт спортсмена (ABP) Эксперт ВАДА индивидуально проанализировал ABP всех 500 российских спортсменов, вошедших в расширенную заявку ОКР еще до его отстранения. Анализ стероидного профиля Были обнаружены крайне подозрительные значения стероидного профиля, учитывая пол и вид спорта. Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни. Манипуляции со стероидным профилем Данные о манипуляцих со стероидным профилем из Московской лаборатории (например, несовпадения в данных из ADAMS и LIMS). Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни. Перепроверки внесоревновательных проб Программа перепроверок ВАДА всех доступных проб российских спортсменов, с приоритетом тех 500 спортсменов, которые вошли в расширенную заявку ОКР Информация о местонахождении ADAMS 500 российских спортсменов были перепроверены по ADAMS, чтобы определить серьезные нарушения о предоставлении информации о местонахождении Рекомендации рабочей группы Программа включает в себя рекомендации по минимальному уровню тестирования спортсменов, основанному на оценке факторов риска (вид спорта, дисциплина, наличие в пуле тестирования и тп). Также сущестовали обязательные индивидуальные условия тестирования для российских спортсменов Дополнительные сведения от международных федераций Дополнительная информация о спортсменах и/или их персонале, предоставленная соответствующими международными федерациями по зимним видам спорта Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная ВАДА Данные, полученные из программы информаторов ВАДА и других источников

Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду