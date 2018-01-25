МОК опубликовал критерии, по которым приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018

МОК на своем официальном сайте опубликовал список критериев (доступен по ссылке), по которым комиссия во главе с Валери Фурнерон приглашает российских спортсменов на Олимпиаду-2018.
В комиссии посчитали, что настало время опубликовать эти критерии, на основании которых российские спортсмены исключались из списка потенциальных участников Игр. Его в МОК предоставил дисквалифицированный Олимпийский комитет России. Сообщается, что приглашения на Игры-2018 получат только те спортсмены, которые выполнили требования о предолимпийском допинг-тестировании (включая дополнительные требования комиссии), а также те, допинг-пробы которых прошли повторный анализ.
– Список, на основании которого комиссия принимала решения, охватывает широкий спектр данных, – отметила Валери Фурнерон. – Он обширный, но не исчерпывающий. Я хотела бы подчеркнуть, что мы рассмотрели широкий диапазон информации из других источников. Все наши решения принимались только с согласия всей комиссии, каждый случай рассматривался отдельно и на условиях анонимности.
Планируется, что окончательный список олимпийских атлетов из России, которые смогут выступить под флагом МОК, будет обнародован 27 января.
Напомним, что на прошлой неделе комиссия МОК по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане даже под флагом МОК.
Саммари информации, которую использовала комиссия
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Информация
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Описание
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Комиссия Освальда
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Санкции в отношении спортсмена комиссией Освальда
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Допинговая история
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Нарушения антидопинговых правил, которые привели к отстранению на любой стадии карьеры спортсмена
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Список "Дюшес"
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Согласно докладу Макларена, список "Дюшес" включал спортсменов, которые получали коктейль "Дюшес" (оксандролон, метенолон и тренболон) и автоматически попадали под защиту.
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Анализ LIMS
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30 октября 2017 года отдел расследований ВАДА получил электронную базу данных (LIMS) из Московской лаборатории, содержащую информацию начиная от 2012-го и до августа 2015 года. LIMS была восстановлена усилиями эксперта ВАДА и затем подвергнута тщательной проверке, чтобы подтвердить ее подлинность. Анализ LIMS позволил ВАДА определить те пробы, которые, несмотря на наличие запрещенных веществ или аномальные значения концентрации, были отражены в базе ADAMS как отрицательные или вообще не отражены. Эта дополнительная информация была передана в соответствующие международные федерации.
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Электронные письма
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В докладе Макларена было приведено большое количество электронных писем, которые описывают метод "исчезающих проб" и подмены проб.
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Царапины и повреждения на пробирках
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На основе расследования профессора Макларена и МОК, во время Олимпийских игр в Сочи ряд проб были вскрыты
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Анализ соли
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На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу, в результате которого были выявлены концентрации, физиологически невозможные для человека. Эти результаты подтверждают, что содержание проб было подменено
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Банк мочи
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На основе расследования Макларена, были определены имена российских спортсменов, которые получали защиту от положительных допинг-тестов. Чистую мочу собирали у спортсменов и затем меняли в Московской лаборатории
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Несовпадения ДНК
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На основе расследования Макларена, пробы были подвергнуты повторному анализу и в них были обнаружены разные ДНК
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Биологический паспорт спортсмена (ABP)
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Эксперт ВАДА индивидуально проанализировал ABP всех 500 российских спортсменов, вошедших в расширенную заявку ОКР еще до его отстранения.
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Анализ стероидного профиля
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Были обнаружены крайне подозрительные значения стероидного профиля, учитывая пол и вид спорта. Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни.
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Манипуляции со стероидным профилем
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Данные о манипуляцих со стероидным профилем из Московской лаборатории (например, несовпадения в данных из ADAMS и LIMS). Эта информация была специально извлечена из LIMS для нужд комиссии. Полные результаты будут переданы в международные федерации в ближайшие дни.
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Перепроверки внесоревновательных проб
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Программа перепроверок ВАДА всех доступных проб российских спортсменов, с приоритетом тех 500 спортсменов, которые вошли в расширенную заявку ОКР
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Информация о местонахождении ADAMS
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500 российских спортсменов были перепроверены по ADAMS, чтобы определить серьезные нарушения о предоставлении информации о местонахождении
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Рекомендации рабочей группы
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Программа включает в себя рекомендации по минимальному уровню тестирования спортсменов, основанному на оценке факторов риска (вид спорта, дисциплина, наличие в пуле тестирования и тп). Также сущестовали обязательные индивидуальные условия тестирования для российских спортсменов
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Дополнительные сведения от международных федераций
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Дополнительная информация о спортсменах и/или их персонале, предоставленная соответствующими международными федерациями по зимним видам спорта
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Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная ВАДА
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Данные, полученные из программы информаторов ВАДА и других источников
Джин_SM(v3)
выбирает?или может выбивает?
21:23
джей
Забыли написать главный критерий не допуска к Олимпиаде - реальная возможность завоевать золотую медаль !
19:49
ЛокоМотив
че то жучки не слышно,не тявкает,видать кроме намордника еще и кляп вставили
19:33
martys
Надо бы еще понять, за что конкретно забанили каждого в отдельности: Ана, Шипулина, Устюгова и т.д.
19:06
max14195
Ну вот, все основательно прописано, для тех кто не умеет читать и всевыврете.
18:24
S@t
fcsmfan Да что ж никто не хочет понять, что ВАДА доказала систему ПОДМЕНЫ проб в московской лаборатории и непосредственно в Сочи 16:26 =========================================================================================================== Доказать возможность подмены - это одно. Установить и доказать факт подмены -это немного другое
17:11
sawrtre
fcsmfan Да что ж никто не хочет понять, что ВАДА доказала систему ПОДМЕНЫ проб в московской лаборатории и непосредственно в Сочи (не надо спрашивать как доказала. вопрос не в этом. они считают что доказали!!!). Поэтому для дисквалификации и недопуска спортсмена им не надо ловить его на допинге, соли, ДНК и даже царапинах. Если пробу подменили или могли подменить, то и нет возможности найти в ней допинг. Поэтому по этой логике им вообще не надо ничего никому доказывать. Они могут забанить всю страну за это. Поэтому Бах и говорит, что скажите спасибо, что хоть кого-то пускаем. Я не говорю, что это правильно. Я объясняю их логику. Поэтому не надо истерить на каждый конкретный случай "какие ваши доказательства?", "как же презумпция невиновности?"/////////////т.е.если тебе скажут что ты педофил,на этом основании можно упрятать всю твою родню в тюрьму и ничего не надо доказывать,потому что вы педофилы в третьем поколении.правильно?
16:51
fcsmfan
Да что ж никто не хочет понять, что ВАДА доказала систему ПОДМЕНЫ проб в московской лаборатории и непосредственно в Сочи (не надо спрашивать как доказала. вопрос не в этом. они считают что доказали!!!). Поэтому для дисквалификации и недопуска спортсмена им не надо ловить его на допинге, соли, ДНК и даже царапинах. Если пробу подменили или могли подменить, то и нет возможности найти в ней допинг. Поэтому по этой логике им вообще не надо ничего никому доказывать. Они могут забанить всю страну за это. Поэтому Бах и говорит, что скажите спасибо, что хоть кого-то пускаем. Я не говорю, что это правильно. Я объясняю их логику. Поэтому не надо истерить на каждый конкретный случай "какие ваши доказательства?", "как же презумпция невиновности?"
16:26
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
sawrtre 15:15==== Для Мурзилки с каким-то клоунским погонялом.... Укропию я вижу только из иллюминатора, когда из своей ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ -- России летаю в Европу. Теперь -- в - третьих:: кроме русского и "мовы", знаю "исчё" 3--4 языка... В-- пятых::: МОК 5.12 сказал, что выдавать "пригласительные на О.И." --- ЕГО прерогатива и почему ОН должен что--то кому--то объяснять??? И, в-десятых:: наши российские спорт--чинуши за последние много--много месяцев, кроме бормотания -- Мы будем "жаловАться", мы подадим протесты, НИЧЕМ больше не отличились... Адью, истеричка...
15:36
Jearom
сколько спортсменов из других стран смогут вообще пройти подобное сито отбора? и спорим - 99% невызова наших звезд окажется по пункту "Данные, полученные из программы информаторов ВАДА и других источников".
15:34
Владислав
Если быть объективным, то под реальные, а не мифические (одна бабка сказала) подпадают всего 3-4 критерия. По информации той же МОК - от силы человек 10 под них попали. Все остальные дисквалификации - несправедливы и носят политический характер по принципу - "нужно дисквалифицировать, потому что из России" - без фактов, без доказательств с нарушениями двух определяющих принципов - презумпции невиновности и спорт вне политики.
15:25
egoshin-alex
Ого! Шушера оживилась!
14:59
КГИ
Самый замечательный критерий недопуска там Additional Confidential Information provided by WADA - Дополнительная конфиденциальная информация, предоставленная ВАДА. Т.е. ВАДА, что то про кого то сказала, что, мы не скажем, информация же конфиденциальная, оспорить это нельзя, как можно защититься от обвинения, сути которого ты не знаешь, но это основание для того, что бы Шипулин, Устюгов, Букин и т.п. шли лесом мимо ОИ. Просто Браво!
14:56
kolos249
Намордники там есть, в этом списке?
14:55
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ну, наконец--то!!!!! Объяснили, теперь визги ура--поцтреоцкие поутихнут... Хотя, зачем это делать было??? НЕ царское это дело!!! Чинуши всё--равно молчат и сопли утирают, а электорат побухтит--побухтит и угомонится...
14:49
spetrov
snikkersnepper, понял, спасибо. К сведению, что называется, принято.
14:26
snikkersnepper
В общем, из вменяемого (учитывая, что маклареновско-освальдовские и так отстранены) - база данных только. Потому и процедура такая - потому что в суд (даже в CAS) с украденным "доказательством" никто бы не пошел... Причем пишут, что инфа по базе данных has been provided федерациям. А, типа, главлыжник и главбиатлонист (это только те, кто точно высказался) были не в курсе?
14:23
spetrov
snikkersnepper, спасибо, камрад, последняя на данный момент цитата доставляет. Впрочем, ничего нового.
14:18
spetrov
Other sources? Really? What are you talking about? Mobile_actor, Beared and so on? May be big friend of all Russians Funny-man(c)? :)
14:16
snikkersnepper
Кстати, хотите прикол? Based on the McLaren Investigation, samples have been identified that were ALLEGEDLY opened by the Federal Security Service (FSB) during the Olympic Winter Games Sochi 2014 and have been investigated by the IOC. Это официальный документ МОК. То есть как бы да...
14:15
snikkersnepper
"And I would like to stress that we also looked at a wide range of intelligence and other sources."(C)
14:12
snikkersnepper
Intelligence extracted from WADA’s “Speak-up” whistleblower programme and other sources. Спасибо, все поняли.
14:10