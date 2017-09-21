Франция не поедет на Олимпиаду в Пхенчхане без гарантии безопасности

Министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны не будет участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, если спортсменам не будет гарантирована безопасность. По ее словам, это связано с кризисом на корейском полуострове.

– Если наша безопасность не будет гарантирована, то французская команда останется дома, – цитирует Флессель Reuters.

Отметим, что ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что никакой угрозы безопасности на Играх не будет, несмотря на политическую напряженность в регионе. Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.