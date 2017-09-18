Еще 12 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от Олимпиады-2018

Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) на своей странице в Фейсбуке сообщил, что инициативу по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали еще 12 антидопинговых агентств. Первоначально инициатива iNADO была опубликована 14 сентября. Ее поддержали антидопинговые агентства Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Дании, Ирландии, Канади, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.

В число агентств, которые присоединились к этому заявлению 18 сентября, вошли организации, представляющие Багамские острова, Барбадос, Французское сообщество Бельгии, Эстонию, Фландрию (Бельгия), Гватемалу, Исландию, Польшу, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испанию и Швейцарию.

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