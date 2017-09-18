Еще 12 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от Олимпиады-2018

Институт Национальных антидопинговых организаций (iNADO) на своей странице в Фейсбуке сообщил, что инициативу по отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года поддержали еще 12 антидопинговых агентств. Первоначально инициатива iNADO была опубликована 14 сентября. Ее поддержали антидопинговые агентства Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Дании, Ирландии, Канади, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.
В число агентств, которые присоединились к этому заявлению 18 сентября, вошли организации, представляющие Багамские острова, Барбадос, Французское сообщество Бельгии, Эстонию, Фландрию (Бельгия), Гватемалу, Исландию, Польшу, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испанию и Швейцарию.
Россию предлагают лишить флага и не пустить в Пхенчхан // МОК поддержал Россию
Разбанен досрочно
Крым наш!, вообще это прерогатива именно "великой и могучей встающей с колен" с бабуинами дружить, кредиты безвозвратные им раздавать за счет пенсий и пособий и прочее. видимо для СШФ этот пример стал дурным и заразительным.
14:30
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
СУПЕР !!!! Ой, придётся прибаБАХнутому начальнику МОК-а о лишении "" т. Жюкова и К* "" О.И. задуматься.... Что менее проблематично::: отстранить ОДНУ страну или лишиться 17+12 = УЖЕ СЕЙЧАС ВОТ СТОЛЬКИХ СТРАН ??????
14:30
shur
Шуваловец ну с Польшой понятно, но Гватемала то с Сан-Марино куда полезли? :))__________________ А Барбадос и Багамы - они что биатлоном и коньками занимаются
14:06
Крым наш!
США в своем репертуаре. Себя и стадо павианов называет мировым сообществом. Может это все же стадо павианов, а не мировое сообщество?
14:06
shpasic
а чего же Латвия с Литвой медлит?)
13:56
Шуваловец
ну с Польшой понятно, но Гватемала то с Сан-Марино куда полезли? :))
13:49