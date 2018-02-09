Елена Исинбаева: "Россияне в гневе и злости становятся непобедимыми"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева в связи со стартом Олимпиады в Пхенчхане в своем Инстаграме выступила с обращением в поддержку допущенных и не допущенных до Игр-2018 российских спортсменов. По словам легкоатлетки, она будет следить за ходом соревнований и болеть за сборную России.

Сообщение Исинбаевой (орфография и пунктуация оставлены без изменений):

"Вот и всё, сегодня начинаются Олимпийские Игры в ПхёнЧанг. Для кого-то они первые, для кого-то последние, для кого-то справедливые, а кто-то из-за ошибок других людей будет сидеть дома и пытаться о них не думать! Такое странное состояние у меня... Я очень рада за всех наших приглашённых на Олимпиаду спортсменов, уверена, они будут выступать за себя и как у нас говориться "и за того парня". У них обязательно всё получится, ведь россияне в гневе и злости становятся непобедимыми! И я очень расстроилась за всех недопущенных чистых спортсменов, которые даже не получили разъяснения о причинах недопуска. Это, конечно, ужасно 😖 Но к сожалению, реальность такова и мы имеем то, что имеем!

Я обязательно буду болеть за наших ребят и девчонок, так как верю в то, что победный настрой и позитивные флюиды обязательно передадутся через экран телевизора. Может это и бред, но главное верить!

Я верю! Вперёд Россия! Россия в моём ❤! Удачи и громких побед дорогая сборная Атлетов из РОССИИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото с ОИ Сочи 2014. Болели с @alinakabaeva.official за нашу сборную!".

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