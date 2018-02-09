Елена Исинбаева: "Россияне в гневе и злости становятся непобедимыми"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева в связи со стартом Олимпиады в Пхенчхане в своем Инстаграме выступила с обращением в поддержку допущенных и не допущенных до Игр-2018 российских спортсменов. По словам легкоатлетки, она будет следить за ходом соревнований и болеть за сборную России.
Сообщение Исинбаевой (орфография и пунктуация оставлены без изменений):
"Вот и всё, сегодня начинаются Олимпийские Игры в ПхёнЧанг. Для кого-то они первые, для кого-то последние, для кого-то справедливые, а кто-то из-за ошибок других людей будет сидеть дома и пытаться о них не думать! Такое странное состояние у меня... Я очень рада за всех наших приглашённых на Олимпиаду спортсменов, уверена, они будут выступать за себя и как у нас говориться "и за того парня". У них обязательно всё получится, ведь россияне в гневе и злости становятся непобедимыми! И я очень расстроилась за всех недопущенных чистых спортсменов, которые даже не получили разъяснения о причинах недопуска. Это, конечно, ужасно 😖 Но к сожалению, реальность такова и мы имеем то, что имеем!
Я обязательно буду болеть за наших ребят и девчонок, так как верю в то, что победный настрой и позитивные флюиды обязательно передадутся через экран телевизора. Может это и бред, но главное верить!
Я верю! Вперёд Россия! Россия в моём ❤! Удачи и громких побед дорогая сборная Атлетов из РОССИИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото с ОИ Сочи 2014. Болели с @alinakabaeva.official за нашу сборную!".
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Вот и всё, сегодня начинаются Олимпийские Игры в ПхёнЧанг. Для кого-то они первые, для кого-то последние, для кого-то справедливые, а кто-то из-за ошибок других людей будет сидеть дома и пытаться о них не думать! Такое странное состояние у меня... Я очень рада за всех наших приглашённых на Олимпиаду спортсменов, уверена, они будут выступать за себя и как у нас говориться "и за того парня". У них обязательно всё получится, ведь россияне в гневе и злости становятся непобедимыми! И я очень расстроилась за всех недопущенных чистых спортсменов, которые даже не получили разъяснения о причинах недопуска. Это, конечно, ужасно 😖 Но к сожалению, реальность такова и мы имеем то, что имеем! Я обязательно буду болеть за наших ребят и девчонок, так как верю в то, что победный настрой и позитивные флюиды обязательно передадутся через экран телевизора. Может это и бред, но главное верить! Я верю! Вперёд Россия! Россия в моём ❤! Удачи и громких побед дорогая сборная Атлетов из РОССИИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото с ОИ Сочи 2014. Болели с @alinakabaeva.official за нашу сборную!
Есть мнение...
Она верит в бред по её утверждению. Это последствия употребления допинга?
15:54
fedd
....и показывают как старому поколению, как можно выступать без допинга!!!!! Кто не с нами, тот против нас. В данном случае: кто выступает, тот против тех, кого отцепили!!
13:40
Al Rains
Вот тут дура-баба, не смотри что депутат...эти чувства пусть враги испытывают...Как будто мог быть другой результат...не нужно пороть горячку, а наоборот, нам всем нужно объединиться и продолжать гнуть свою линию ...а также поднимать сельхоз и производство налаживать...а вся остальная болтовня только отвлекает от Великих Дел и душу теребит...
12:29
rusfed 2.0
Коротко о скрепах
12:19
rusfed 2.0
Коротка о скрепах
12:19
исперов22081973
Чушь полная!!!!Выше головы не прыгнешь,что и доказал клоун Коляда
12:01
alur66
Молчала бы лучше-депутат блин. Вы то что сделали что всех наших ребят защитить? Только бла-бла-бла...
11:54