11:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Елена Исинбаева: "Россияне в гневе и злости становятся непобедимыми"

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Олимпиада в Пхенчхане - на сайте &quot;СЭ&quot;.Олимпиада-24. Видеоlive "СЭ"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и член МОК Елена Исинбаева в связи со стартом Олимпиады в Пхенчхане в своем Инстаграме выступила с обращением в поддержку допущенных и не допущенных до Игр-2018 российских спортсменов. По словам легкоатлетки, она будет следить за ходом соревнований и болеть за сборную России.

Сообщение Исинбаевой (орфография и пунктуация оставлены без изменений):

"Вот и всё, сегодня начинаются Олимпийские Игры в ПхёнЧанг. Для кого-то они первые, для кого-то последние, для кого-то справедливые, а кто-то из-за ошибок других людей будет сидеть дома и пытаться о них не думать! Такое странное состояние у меня... Я очень рада за всех наших приглашённых на Олимпиаду спортсменов, уверена, они будут выступать за себя и как у нас говориться "и за того парня". У них обязательно всё получится, ведь россияне в гневе и злости становятся непобедимыми! И я очень расстроилась за всех недопущенных чистых спортсменов, которые даже не получили разъяснения о причинах недопуска. Это, конечно, ужасно 😖 Но к сожалению, реальность такова и мы имеем то, что имеем!
Я обязательно буду болеть за наших ребят и девчонок, так как верю в то, что победный настрой и позитивные флюиды обязательно передадутся через экран телевизора. Может это и бред, но главное верить!
Я верю! Вперёд Россия! Россия в моём ❤! Удачи и громких побед дорогая сборная Атлетов из РОССИИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото с ОИ Сочи 2014. Болели с @alinakabaeva.official за нашу сборную!".

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Вот и всё, сегодня начинаются Олимпийские Игры в ПхёнЧанг. Для кого-то они первые, для кого-то последние, для кого-то справедливые, а кто-то из-за ошибок других людей будет сидеть дома и пытаться о них не думать! Такое странное состояние у меня... Я очень рада за всех наших приглашённых на Олимпиаду спортсменов, уверена, они будут выступать за себя и как у нас говориться "и за того парня". У них обязательно всё получится, ведь россияне в гневе и злости становятся непобедимыми! И я очень расстроилась за всех недопущенных чистых спортсменов, которые даже не получили разъяснения о причинах недопуска. Это, конечно, ужасно 😖 Но к сожалению, реальность такова и мы имеем то, что имеем! Я обязательно буду болеть за наших ребят и девчонок, так как верю в то, что победный настрой и позитивные флюиды обязательно передадутся через экран телевизора. Может это и бред, но главное верить! Я верю! Вперёд Россия! Россия в моём ❤! Удачи и громких побед дорогая сборная Атлетов из РОССИИ!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Фото с ОИ Сочи 2014. Болели с @alinakabaeva.official за нашу сборную!

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 8, 2018 в 11:33 PST

 

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Есть мнение...

Она верит в бред по её утверждению. Это последствия употребления допинга?

15:54

fedd

....и показывают как старому поколению, как можно выступать без допинга!!!!! Кто не с нами, тот против нас. В данном случае: кто выступает, тот против тех, кого отцепили!!

13:40

Al Rains

Вот тут дура-баба, не смотри что депутат...эти чувства пусть враги испытывают...Как будто мог быть другой результат...не нужно пороть горячку, а наоборот, нам всем нужно объединиться и продолжать гнуть свою линию ...а также поднимать сельхоз и производство налаживать...а вся остальная болтовня только отвлекает от Великих Дел и душу теребит...

12:29

rusfed 2.0

Коротко о скрепах

12:19

rusfed 2.0

Коротка о скрепах

12:19

исперов22081973

Чушь полная!!!!Выше головы не прыгнешь,что и доказал клоун Коляда

12:01

alur66

Молчала бы лучше-депутат блин. Вы то что сделали что всех наших ребят защитить? Только бла-бла-бла...

11:54