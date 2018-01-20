Александр Жуков: "Объединение Кореи и КНДР на Игры - положительная вещь"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков рад, что Корея и КНДР выступят в качестве одной команды на Олимпиаде-2018. Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет одобрил предложение двух стран о выступлении под одним флагом.

– Это положительная вещь, – цитирует ТАСС Жукова. – В данном случае Олимпийские игры становятся толчком для такого переговорного процесса и улучшения отношений между двумя странами. Это уже случалось в истории один раз – на Олимпийских играх в Сеуле. Хорошо, что им удалось договориться, что они пройдут единой командой. Это положительное влияние олимпийского движения на политическую ситуацию.