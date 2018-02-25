О победе сборной России в финале Олимпиады-2018 могут снять фильм

Режиссер фильма "Движение вверх" Антон Мегердичев считает возможной экранизацию победу сборной России в финале олимпийского хоккейного турнира над Германией (4:3 ОТ). Кинематографист признался, что пересматривает моменты решающего матча команды Олега Знарка на Играх-2018 в Пхенчхане.
- Такие вещи, конечно, могут на киноэкран выходить, и будут работать, потому что то, что наши ребята сделали в реальности, никакой режиссёр не придумает, - цитирует "Говорит Москва" Мегердичева. - Тут задача просто взять и перенести это всё на экран. И никто не скажет, что это про Советский Союз, что там о прошлом – вот уже, в настоящем, вполне рабочая ситуация. Уже по реакциям я понимал, что это что-то грандиозное, такого вообще никогда не было, чтобы мы в меньшинстве, проигрывая 3:2 выиграли 4:3.
Также режиссер признался, что пересматривает матч.
Напомним, сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года. Автором победной шайбы на турнире стал 20-летний Кирилл Капризов.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ
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Еще одно фейково-лживое кино? Когда по факту россияне уровня НХЛ (переманили бабками) кое-как победили одну из слабейших сборных Европы, команду Германии?
04:30
juventus1978
Thomas_Boy_ eto ti pro sto ? :)) bredis i pro nenavistnik i neponial sto ja dolzen psiznat ??? :D
01:01
Thomas_Boy_
juventus1978 _________ "Атланта" того времени - да, КЛУБ. Но ты же ненавистник всего советского, ты и под пытками не признаешь этого. Хотя... Под пытками ты и не то признаешь.)))
00:57
Thomas_Boy_
miker65 _________ Туфту несешь.
00:55
juventus1978
Упёртый русский /// nu da atlanta v seredine leto s pliazeij posle zagulov v moskve..+ atlanta eto ze klub :) neuzeli vi nastolko tupyje vse ??? :D
00:04
Упёртый русский
miker65 Леха, поищи в инете: СССР-Миллуоки бакс 1987. Найди, прочитай и больше бред про Падение вверх не пиши никогда...Когда счет стал 98-50(!) америкосы усадили на лавку стартовую пятерку. Скдья матча отдал свисток помощнику и сказал, что ему стыдно это избиение младенцев судить и ушел с площадки... А у Миллуоки не принимали участие в матче 4 основных игрока...Спасибо Кондрашину и папе- Гомельскому за такое "движение на три буквы..."___________________ Поищите в нете матч СССР-Атланта Хоукс, Москва, 1988. Атланта год назад была в полуфинале конференции в ПО - т.е. была крепким клубом с суперзвездой - Домиником Уилкинсом. Счёт 132-123 в пользу сборной СССР.
23:24 25 февраля
shpakЪ
Вы чо? Какой нафиг фильм о финале первенства водокачки?:) Не смешите мои тапки.
23:09 25 февраля
miker65
Леха, поищи в инете: СССР-Миллуоки бакс 1987. Найди, прочитай и больше бред про Падение вверх не пиши никогда...Когда счет стал 98-50(!) америкосы усадили на лавку стартовую пятерку. Скдья матча отдал свисток помощнику и сказал, что ему стыдно это избиение младенцев судить и ушел с площадки... А у Миллуоки не принимали участие в матче 4 основных игрока...Спасибо Кондрашину и папе- Гомельскому за такое "движение на три буквы..."
20:46 25 февраля
Упёртый русский
Фильм - это слишком, конечно. Мы должны были рвать немчуру 5-1, не менее. Но сыграли средне благодаря Знарку. Хорошо, хоть выиграли. А по поводу уровня... Наша сборная наверняка обыграла бы половину команд НХЛ. А второй половине - проиграла бы. Так что уровень вполне достойный. Хоть и не самый высший, разумеется...
19:53 25 февраля
bvp
Perasperas..... Вам не сюда надо, Вам за Оскаром.
19:51 25 февраля
miker65
Леза, не неси бред! Фильм Легенда N Тарасов - правильный и правдивый фильм про нашего супертренера, выведшего наш хоккей на самый топовый уровень, на уровень пераой по силе сборной Канады. А второй фильм - это голливудская сказка-брехня сплошная. Тренер Кондрашин вместе с папой нашего баскета Гомельским-стааршим никуда наш баскет не вывели! Всю саою жизнь боялись пуще смерти играть с поофи из НБА. После суперсерии 1972 Гомельский, как зеленый брат, прятался в лесах от игр с НБА. Только в 1987 ооду отважился... минус 40 получил от середнячка М ллуоки... А в 1972 Кондрашин обыграл американских тинейджеров...Примерно как мы сегодня хоккеистов-колбасников... с огромным скрипом. И ничего героического в этом тогда не было!
19:27 25 февраля
Ded vsegda odet
Perasperas с юмором плохо? так приходи к нам в комбинат работать. перестанешь над всем этим смеятся
19:21 25 февраля
LEHAAAAAAAAA
Легенда № 17 и Движение вверх, были сняты про героические, сенсационные победы. Какой смысл снимать фильм про турнир где мы были главным фаворитом?? По такой же логике можно снять кино про победы в Хоккее с мячом...
19:14 25 февраля
rruslland
шо опять?мы ещё от легенды№17 не отошли)
18:44 25 февраля
Perasperas
Тупые, завистливые придурки. Выиграйте хоть что-нибудь. Постараюсь не читать ваши идиотские комментарии. Но, иногда, тянет на бред.)
18:28 25 февраля
Константин Эдуардович
Так сняли уже . «Приключения Электроника» называется. «Это Гусев спас игру!»(с)
18:08 25 февраля
lapp
Художественный фильм это же вымысел - берем, меняем зиму на лето, хоккей на футбол и оппа синема о победе наших над немцами в финале ЧМ 2018. Ну а внизу мелкими буквами - "основан на реальных событиях"
18:08 25 февраля
victor
Финал: ... Красный запорожец Знарка таранит Мерседес, сам весь в хлам, но тут выезжает лада (красная), ворует колеса мерса и уезжает погромыхивая подвеской в сторону восхода ...
18:06 25 февраля
Vovan4ess
Победа над "легендарной сборной Германии" от которой "Великая красная машина" кое-как соскочила. И это при отсутствии каких-либо адекватных соперников. (Ну мы конечно будем теперь в века передавать легенду о том как Сборная атлетов из России одолела сборную студентов из США). Выиграли и ладно. Ничего великого в этой победе нет! Великого чемпиона определяют его соперники, а тут...
18:01 25 февраля
MacPhisto
Красная машинка.
17:47 25 февраля
Пиитерец
Не, торопится не надо с хоккейным эпиком. Летом может быть более значимый повод - вдруг ничейку с саудитами зацепим на домашнем мундиале.
17:46 25 февраля
lapp
dima2001 ага , "Особенности национального хоккея" , комедия , черная. - не не черная. Черный цвет не в тренде. Просто "серая комедия"
17:44 25 февраля
dima2001
ага , "Особенности национального хоккея" , комедия , черная.
17:41 25 февраля
lapp
Сцена из фильма: 17.49 третьего периода Калинин (Козловский) подходит к тренеру(Бондарчук) "Тренер, мы проигрываем, надо менять вратаря на игрока, но тогда у нас в поле будет 6 игроков у соперника 5, это будет нечестно, а мы - спортсмены ОАР не можем играть нечестно, поэтому я удалюсь." Так как тренер на тот момент находился в прострации, предвидя, как Киса Воробьянинов, что его сейчас будут бить, возможно даже ногами, просто кивнул.
17:36 25 февраля
Джерри. Без Тома.
Владислав, а роль Родченкова надо прописать в сценарии или как? И кому доверить? В-каждой-бочке-затычке Безрукову?
17:23 25 февраля
bvp
Эти ребята такую клюкву смогут развесить, страна зарыдает.
17:19 25 февраля
Бен Ричардс
Вообще-то Германия никакая не «хоккейная Золушка». С таким составом и игрой они никогда в жизни даже в полуфинал не попадут на качественном турнире. Прекрасно,что наша команда смогла чудом спасти матч в финале,но даже любителю хоккея теперь ясно, что уровень КХЛ это лучшие среди худших. Какой тут эпический фильм, смеётесь что ли?
17:14 25 февраля
Ded vsegda odet
Dominator777 так комедию снимать будут
17:14 25 февраля
Dominator777
Не надо позорить сборную России (и ВЕЛИКУЮ СБОРНУЮ СССР - НАСТОЯЩУЮ КРАСНУЮ МАШИНУ), сняв фильм о том, как сборная ОАР под белым флагом (тьфу, напасть то какая) одолела с трудом немцев (наши немцев всегда бивали).
17:13 25 февраля
Митюня
Один кадр из фильма уже сейчас представляю: Мозякин, Калинин и Ковальчук гуляют по Пхньчану, видят, как в дворовой коробке трое корейцев гоняют шайбу, и предлагают тем сыграть. И проигрывают флаг, приготовленный для празднования победы в финале. К счастью, МОК не восстанавливает ОКР в правах, и флаг после победного финала не нужен. Хэппи энд!
17:11 25 февраля