О победе сборной России в финале Олимпиады-2018 могут снять фильм

Режиссер фильма "Движение вверх" Антон Мегердичев считает возможной экранизацию победу сборной России в финале олимпийского хоккейного турнира над Германией (4:3 ОТ). Кинематографист признался, что пересматривает моменты решающего матча команды Олега Знарка на Играх-2018 в Пхенчхане.

- Такие вещи, конечно, могут на киноэкран выходить, и будут работать, потому что то, что наши ребята сделали в реальности, никакой режиссёр не придумает, - цитирует "Говорит Москва" Мегердичева. - Тут задача просто взять и перенести это всё на экран. И никто не скажет, что это про Советский Союз, что там о прошлом – вот уже, в настоящем, вполне рабочая ситуация. Уже по реакциям я понимал, что это что-то грандиозное, такого вообще никогда не было, чтобы мы в меньшинстве, проигрывая 3:2 выиграли 4:3.

Также режиссер признался, что пересматривает матч.

Напомним, сборная России завоевала олимпийское золото впервые с 1992 года. Автором победной шайбы на турнире стал 20-летний Кирилл Капризов.

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