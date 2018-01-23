Моисеева выйдет замуж за датского керлингиста в июне

Скип женской сборной России Виктория Моисеева сказала, что ее свадьба с датским керлингистом Оливером Дюпоном состоится в июне этого года. Церемония пройдет в Санкт-Петербурге.

Напомним, Моисеева объявила о помолвке с Дюпоном в июне 2017 года. Будущий муж российского скипа, как и две его сестры, выступающие за женскую датскую сборную, примут участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- В июне у нас будет свадьба. Она пройдет в Санкт-Петербурге, - цитирует "Р-Спорт" Моисееву. - Мы много раз играли друг против друга (с сестрами Дюпона. - Прим. "СЭ"). В этом нет никакой проблемы. Во время игр мы привыкли обезличивать соперника и не думать, с кем мы играем. Не чувствую себя виноватой, когда выигрываю, и желания поддаться нет. Отношения и семья – это одно, а спорт – совсем другое. Я и против Оливера играла – на чемпионате мира по дабл-миксту он играл с сестрой, а мы с Петром Дроном.

К сожалению, наши ребята (мужская сборная России) не отобрались в Пхенчхан. Если честно, мне было тяжело смотреть, как в квалификации сборная России играла с датчанами. С одной стороны я очень болею за свою страну, а с другой хотелось болеть за своего жениха.

Вся семья Оливера, многие датские спортсмены писали мне 5 декабря (дата объявления решения МОК о запрете российским спортсменам выступать под государственным флагом. - Прим. "СЭ"), что им очень жаль, что так произошло. Керлинг – игра джентльменов, разговоры о политике тут не приняты, никогда мы не ощущали на себе давление или прессинг. Все спортсмены, во всяком случае, в лицо или в соцсетях, не выказывали плохого отношения к России.