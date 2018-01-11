Сергей Коновалов: "Скорее всего, повезем в Италию уже тех, кто будет готовиться к Олимпийским играм"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов сообщил, что олимпийский состав, скорее всего, определится уже по итогам немецкого этапа Кубка мира. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

– Почему Екатерина Юрлова-Перхт пропускает индивидуальную гонку? – вопрос Коновалову.

– Это сделано с прицелом на Олимпийские игры. Она уверенно занимает в общем зачете позиции, которые позволяют ей квалифицироваться в Пхенчхане в масс-старт. Плюс Катя бежала в сезоне все гонки и мы хотим, чтобы к главному старту сезона она подошла более свежей. Поэтому решение пропустить сегодняшнюю индивидуальную гонку было единогласным. Личный тренер спортсменки поддержал эту инициативу.

– Уже понятно, какая ротация состава будет на этап Кубка мира в Антерсельву? Сколько человек с Кубка IBU планируете взять в Италию?

– В Антерсельве будут такие дисциплины как спринт, преследование и масс-старт. Отобраться на масс-старт по одной гонке возможно, но для этого нужно попасть в ней в десятку-пятнашку. Это не так просто. Поэтому, скорее всего, мы повезем в Италию уже тех, кто будет готовиться к Олимпийским играм.

– Как норвежцы? Они собираются обкатывать там олимпийский состав.

– Да, хватит уже отбираться. Пора готовиться. (Владимир ИВАНОВ)