Антон Бабиков: "Надеюсь, что у меня скоро спросят, каково быть олимпийским чемпионом"

Чемпион мира-2017 в эстафете Антон Бабиков отметил, что его никогда не спрашивали о том, каково быть олимпийским чемпионом. Он также выразил надежду, что скоро его об этом спросят.

– На какой вопрос вы бы хотели ответить, но вам его еще никогда не задавали?

– Я хотел бы ответить на вопрос: "Какого быть олимпийским чемпионом?" Но пока его мне не задавали, – приводит пресс-служба Союза биатлонистов России слова Бабикова. – Надеюсь, что зададут через несколько месяцев.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.