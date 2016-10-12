Вячеслав Колосков: "Уход главы ОКР Жукова может негативно сказаться на отношении к РФ в мире"

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил, что уход Александра Жукова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР) может негативно сказаться на отношении мирового сообщества к России, и тогда будет сложно восстановить существующее сейчас доверие к организации. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает решение Жукова сосредоточиться на работе на посту первого заместителя председателя Госдумы РФ нового созыва.

– Возможен вариант, что уход Жукова с поста главы ОКР скажется негативно на отношении мирового сообщества к России, но все будет зависеть от того, как это будет объяснено, прежде всего в МОК, членом которого он является, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Во-вторых, от того, кто придет ему на смену, это тоже будет иметь значение. Какова процедура перехода власти будет: мягкая, уважительная по отношению к МОК, или это будет сделано боевым порядком. То есть здесь много составляющих. Конечно, какое-то время трудно будет восстановить то доверие, которое сегодня есть.

Я отнесся к уходу Жукова с очень большой грустью. Он человек, который был действительно на своем месте – он объединял олимпийское движение. У него колоссальный опыт организационной и управленческой работы. Плюс, конечно, он фанатично предан спорту. Авторитет у него как в России, так и за рубежом, он все-таки член МОК, уважаемый человек, очень многое сделал, чтобы минимизировать наши потери на Олимпиаде в Рио. Я думаю, что для всего олимпийского движения это огромнейшая потеря. Он пользуется уважением у коллег, у президентов федераций олимпийских видов спорта. Полагаю, что не только я грущу, но и другие тоже.