У ОКР появился инновационный партнер

В понедельник в здании Олимпийского комитета России в Москве было подписано соглашение, по которому партнером ОКР в области инноваций стала известная компания– производитель спортивного питания "Сибирское Здоровье". По словам главы ОКР Александра Жукова, у комитета появляются новые возможности.

– Важно, что в рамках этого сотрудничества у нас открываются принципиально новые возможности в работе по ключевым направлениям, – отметил Жуков. – Таким, как содействие развитию физической культуры и реализация программ в области массового спорта, пропаганды здорового образа жизни. Наш новый партнёр известен не только в России, но и более чем в 40 странах мира. Мы будем вместе работать над проектами, которые подразумевают внедрение в спорт инноваций и привлечение молодежи. (Антон БАБОШИН)