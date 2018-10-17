Светлана Журова: "Для России важны успехи на юношеских Олимпийских играх"

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что для России было важно одержать победу в медальном зачете юношеских Олимпийских игр-2018.

Во вторник российские спортсмены завоевали четыре награды (одно золото и три бронзы) и за два дня до завершения соревнований стали недосягаемы для ближайших преследователей в медальном зачете летних юношеских Игр, которые проходят в Буэнос-Айресе. В активе российской сборной на данный момент 52 медали: 25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых.

- Мы всегда ответственно относились к своему резерву, - цитирует "РИА Новости" Журову. -Россия была одним из инициаторов появления юношеских Олимпийских игр, в Москве были проведены первые Всемирные юношеские игры. Но есть страны, например, США, которые относятся к этому совершенно спокойно. Они не особенно тщательно готовят команды к юношеской Олимпиаде, считают, что это неважно, что все результаты должны быть на взрослом уровне.

Для нас это важно – для тренеров, для спортивных школ, для регионов, для престижа, да и для самих ребят. Как у каждого тренера есть свои подходы к работе, так и у каждой страны есть свои подходы к воспитанию резерва. Для России успехи на юношеской Олимпиаде важны.