США заинтересованы в проведении Олимпиады-2030

Председатель совета директоров Национального олимпийского комитета США Ларри Пробст III сообщил, что на ассамблее организации он высказал заинтересованность в проведении на территории страны зимних Олимпийских игр. Он отметил, что речь, скорее всего, будет идти о 2030 годе.

Отметим, что в 2028 году в США пройдет летняя Олимпиада, столицей которой станет Лос-Анджелес.

- Во время выступления на ассамблее я заявил, что мы заинтересованы в зимних Олимпийских играх, - цитирует Рейтер Пробста. - В идеале это должен быть 2030 год. Так не возникнет путаницы при подготовке к Играм-2028. Если МОК рассмотрит возможность одновременного выбора столиц 2026 и 2030 годов, мы бы хотели принять участие в этой дискуссии.

С 1896 года США 9 раз становились страной проведения Олимпиад (5 раз, включая Игры-2028, - летних, 4 раза - зимних).