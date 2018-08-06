СМИ: спортсмены Израиля выступили против запрета на проведения мероприятий в субботу

Спортсмены и руководители федераций выступают против нововведения, согласно которому большинство соревнований в Израиле нельзя проводить в субботу, информирует Israelinfo.

Указ был подписан на прошлой неделе министром культуры и спорта Мири Регевой. Уточняется, что спортивные федерации, которые проводят соревнования в субботу, будут лишены государственного финансирования.

Данное новшество создает массу трудностей для волонтеров и судей, которые зачастую не могут принять участие в соревнованиях в будние дни. К тому же некоторые мероприятия, например, велогонки, проводят только в субботу, чтоб не создавать помех городскому движению.

Отмечается, что Гили Люстиг, генеральный секретарь МОК Израиля, в понедельник направил письмо генеральному директору министерства спорта Йоси Шараби, где говорится, что указ ставит под удар всю олимпийскую систему страны. Также Люстиг отметил, что олимпийский комитет воспримет данную ситуацию как попытку давления на спортивные федерации и нарушение олимпийской конвенции.