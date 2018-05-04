Путин учредил стипендии призерам Олимпиад пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин выпустил указ о назначении стипендий серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста, сообщает официальный портал правовой информации. Серебряные призеры в месяц будут получать 24 тысячи рублей, бронзовые - 18 тысяч.
Всего установлено 400 стипендий гражанам РФ, завоевывавшим медали в составе сборной СССР, Объединенной команды или России.
Отмечается, что в случае признания спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил выплата стипендии приостанавливается до истечения срока применения санкций.
В случае завоевания медалей разного достоинства, стипендия назначается за более высокую награду.
По более раннему указу олимпийские чемпионы пенсионного возраста получают стипендию в размере 32 тысяч.
Дополнительная информация
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805030063?index=1&rangeSize=1